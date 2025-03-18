新华社华盛顿3月18日电 美国太空探索技术公司“龙”飞船搭载包括因“星际客机”飞船故障滞留国际空间站的美国宇航员威尔莫尔和威廉姆斯在内的4名宇航员，于美国东部时间18日凌晨脱离国际空间站，启程返回地球。

美国航天局的直播画面显示，“龙”飞船于美国东部时间18日1时05分（北京时间18日13时05分）脱离空间站启程返航。飞船计划于当天17时57分（北京时间19日5时57分）左右在佛罗里达州附近海域溅落。

“龙”飞船搭载的4名宇航员分别是威尔莫尔、威廉姆斯以及美国宇航员尼克·黑格和俄罗斯宇航员亚历山大·戈尔布诺夫。威尔莫尔和威廉姆斯于2024年6月5日乘坐“星际客机”飞赴空间站，执行该飞船的首次载人试飞任务。这艘飞船原定2024年6月14日返航，但因推进器故障和氦气泄漏等问题，只能不载人返回地球。这两名宇航员至今已在太空滞留超过9个月。

此次返航的另两名宇航员黑格和戈尔布诺夫于2024年9月28日飞赴空间站。

据美航天局介绍，4名宇航员在太空期间进行了诸多科学实验和技术演示，包括太空微生物研究，太空环境如何影响人体健康及植物生长，卫星新材料研究等。

美航天局表示，任务团队将持续监测飞船溅落区域的天气状况，并在临近飞船抵达前确定具体溅落区域。

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