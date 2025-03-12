人民网布琼布拉3月11日电 （记者薛丹、黄培昭）布琼布拉大王子医院是布隆迪最大的公立医院，上午8点刚过，这里就聚集起了不少前来看病的患者。一辆刚抵达医院的汽车引起了大家的注意。“看！中国医生来了。”只见中国第23批援布隆迪医疗队的几名医生下车后，就匆匆前往各自科室，开始了一天的工作。

医疗队队员在为布隆迪患者检查身体。人民网记者 薛丹摄

骨科医生李二虎带着布隆迪学生为患者查看X光片，讨论诊疗方案；泌尿外科医生薛顺录给患者检查完毕后，便为即将进行的手术做着准备；昨天刚救治完一名胎膜早破孕产妇的产科医生张艳林，今天还将迎来一台子宫切除手术；中医医生齐丽媛在用针灸、推拿、艾灸等传统中医疗法，为患者带去康复的希望……一个个忙碌身影的背后，既是他们点滴工作的真实写照，更是医者仁心的具体体现。

提起中国医疗队，大王子医院院长魏斯凯赞不绝口。早年在中国学医的他，用流利的中文给记者讲述了一个感人故事。

医疗队队员与布隆迪医生合影。人民网记者 薛丹摄

2021年，魏斯凯的妻子在妊娠期间患上糖尿病，因血糖没有得到合理的控制最终导致胎儿不幸夭折，这件事成为他和家人一生的痛苦。

2022年，魏斯凯的妻子再次怀孕。但当妊娠至32周时发现出现了与前一胎胎儿类似的不良征兆。因担心悲剧再次发生，魏斯凯和家人多次提出了立即剖腹产分娩的要求，但都被时任第21批援布医疗队妇产科医生文玉玲拒绝。有多年从医经验的她认为，由于婴儿肺功能尚未发育成熟，加上当地的医疗条件，出生后的生存率几乎为零。通过多方的会诊，文玉玲更加坚定了自己的判断，并反复向魏斯凯及家属解释了提前分娩的危险性和继续妊娠的可行性。

当孕妇妊娠至37周时，文玉玲根据超声检查及产科检查综合评估后认为时机已成熟，便进行了剖腹产分娩。最终，一个健康的新生命得以呱呱坠地。后来，魏斯凯为这个孩子起名为文太荣，以表达内心深处的感激之情。而如今，在布隆迪布琼布拉、基特加、穆邦达等多地，一个个救死扶伤、大爱无疆的故事还在中国白衣天使们的身上续写。

中布两国医生在与患者交谈。人民网记者 薛丹摄

自1987年起，青海省已连续38年派出援外医疗队前往布隆迪。到2025年2月底，第23批援布医疗队已完成门急诊16530人次，完成各类手术2154台。此外，还进行了多次药械、设备的捐赠及大型义诊活动。

医疗队队长、西宁市第一人民医院副院长燕成英说：“医疗援助工作意义重大，除了开展救治，更要培养和提高当地医务人员的技术水平和医疗能力，只有通过大家的薪火赓续，才能推动工作不断取得新成效。”

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