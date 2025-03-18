新华社耶路撒冷/加沙3月18日电 以色列军方18日凌晨对巴勒斯坦加沙地带发动空袭。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室说，空袭已造成超过200人死亡。

以色列总理办公室18日发表声明说，以军按照总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨的命令，正对整个加沙地带的哈马斯目标发动空袭。

声明称，哈马斯拒绝了美国等调解方提出的所有建议，拒不释放加沙地带以方被扣押人员。此次作战目的包括施压哈马斯释放以方所有被扣押人员，无论其活着或者死去，以色列将增强军事力量“对付哈马斯”。

根据声明，以军上周末提出了这一作战计划，并得到政府的批准。

以军和以国家安全总局（辛贝特）随后发表声明说，按照政府指令，以军和辛贝特正在整个加沙地带对哈马斯目标进行大规模打击。

卡茨在一份声明中说，如果哈马斯不释放剩余的59名被扣押人员，哈马斯将受到“前所未有”的严厉打击。“我们绝不停止战斗，直到所有被扣押人员返回家园并实现所有战争目标。”

另据以军声明，邻近加沙地带社区的防御方针从“完全活动”改为“有限活动”，这意味着这些社区“不允许开展教育活动”。

白宫发言人18日对媒体说，以色列在发动空袭前征询了美方意见。以军告知美方此次袭击的目标是哈马斯领导层和中层指挥官，以及属于哈马斯的基础设施。

据报道，空袭发生在加沙地带多个地点，包括加沙北部、加沙城以及加沙地带中部和南部的代尔拜拉赫、汗尤尼斯和拉法。

哈马斯方面说，哈马斯高级安全官员马哈茂德·阿布·瓦特法在空袭中死亡。

巴勒斯坦通讯社报道说，死者中包括妇女和儿童，由于以色列空袭仍在进行中，目前救援人员难以抵达现场开展急救工作。

哈马斯18日指责内塔尼亚胡及其政府“恢复对加沙地带平民的侵略和种族灭绝”，并认为以色列对此次冲突升级负有全部责任。

哈马斯还称，以方“决定推翻停火协议”，在加沙的被扣押人员命运将不可知。

哈马斯还呼吁联合国安理会就此召开紧急会议，通过决议责成以方“立即停止侵略，并从加沙地带全面撤军”。

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