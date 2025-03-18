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特朗普提名新的美国联邦航空管理局局长

2025年03月18日11:15 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月17日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普17日宣布，他将提名航空公司高管布莱恩·贝德福德担任美国联邦航空管理局局长，该提名需得到国会参议院批准。

　　特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发文称，贝德福德曾在多家航空公司担任总裁兼首席执行官，拥有超过三十年的航空及高层领导经验。

　　特朗普的提名正值联邦航空管理局面临重大挑战之时。1月29日晚，一架载有64人的庞巴迪喷气式客机在华盛顿里根国家机场降落过程中，与一架载有3名军人的“黑鹰”直升机相撞，导致全部人员遇难。新任局长将负责处理这一重大事故的后续相关事务。当前联邦航空管理局面临的挑战之一是空中交通管制员短缺。

　　联邦航空管理局日前表示，按照国家运输安全委员会的建议，联邦航空管理局将对华盛顿里根国家机场周围的“非必要直升机”飞行实施“永久性限制”，并取消直升机与客机并行的“混合空中交通”。

　　国家运输安全委员会此前调查显示，2011至2024年间，由于与直升机距离太近，客机上的空中交通预警和防撞系统至少每月会被触发一次。超过一半的直升机可能超出了航线的高度限制，三分之二的事件发生在夜间。

(责编：崔越、张悦)

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