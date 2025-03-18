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国家国际发展合作署发言人： 中国发展援助为不确定的世界注入了强大确定性 

2025年03月18日09:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月17日电 （记者苑基荣）3月17日，国家国际发展合作署（国合署）举行2025年第一季度例行记者会。国合署新闻发言人、国际合作司司长李明表示，今年是新中国援外75周年，中国对外援助伴随着新中国成立起步，其根本目的可以用八个字来概括:促进友好、共同发展。

当日例行记者会上，有记者问：美国国务院近日称将取消美国国际开发署超九成“对外援助”合同，中方如何看待美此举对国际发展合作形势的影响?

李明表示，我们也注意到，一些发达国家近年来发展援助投入在持续下降。我们密切关注相关调整和变化对受援方造成的困难和干扰，充分理解他们的不安和无奈。我们认为，这种调整和变化有违一些国家在联合国框架下的承诺和义务，逆势而动，不得人心。大国应该有大国的样子，应承担起应有的国际义务，履行好大国担当，不能出尔反尔、唯利是图、恃强凌弱。面对全球挑战层出不穷的世界、一些国家逆势而动的对外政策、濒临倒退的联合国可持续发展议程，中国发展援助的政策稳定性、行动持续性为不确定的世界注入了强大的确定性。

记者问：请您介绍一下全球发展倡议最新进展。

李明表示，全球发展倡议提出三年多来，不断走深走实，落实落细。我们推动非洲成为首个整体欢迎和支持全球发展倡议的大洲，在中非合作论坛北京峰会期间，国合署牵头与非洲国家、非盟共同发表《中非关于在全球发展倡议框架内深化合作的联合声明》，非洲35 国已加入“全球发展倡议之友小组”，全球占比超过40%。倡议之友小组现已有80多个国家加入，70多个国家、地区和国际组织加入全球发展促进中心网络，70多个国家、国际机构和金融机构同我署签署落实倡议的合作文件。

我们健全丰富合作机制。全球发展促进中心网络秘书处已正式运行。全球发展项目库累计项目总数超过1100个。国家国际发展合作署与盖茨基金会联合工作小组秘书处正式成立，全球发展倡议框架下全球发展促进中心创新培训基地、全球发展青年领袖之家等有序运转。

我们开展各类务实合作。举办两届全球共享发展行动论坛高级别会议、三届中国-印度洋地区蓝色经济发展合作论坛等重大活动，凝聚发展共识，共同唱响可持续发展合作主旋律。我们与印度洋地区国家推进落实蓝色英才计划，与联合国开发计划署等国际组织在印度洋国家实施绿色发展、气候变化等领域合作项目。

记者问：当前地区冲突动荡仍然频发，中国作为负责任的大国，为有需要的国家提供了大量帮助，能否请您介绍一下我人道主义援助最新情况?

李明表示，2018年至今，中国共向70多个国家提供了1000 多次紧急援助，援助对象遍布亚洲、非洲、拉丁美洲和南太平洋和欧洲等地区国家。总体而言，中方的人道主义援助聚焦两个方面，一是刚刚提到的紧急救助;二是灾后重建，代表性案例是2022年巴基斯坦历史性洪灾后提供的一系列灾后重建援助。

记者问：乌克兰总统泽连斯基2月 23日在基辅举行的记者招待会上表示，希望能够在乌克兰停止战争、恢复和平和未来重建中得到中国的帮助。请中方对此有何表态?

李明表示，乌克兰危机爆发以来，中国共向乌提供了4批人道主义援助。中方将继续做维护世界和平稳定的积极力量、捍卫全球公平正义的进步力量，愿继续根据当事方的意愿，继续提供力所能及的帮助，这当然也包括刚才提到的战后重建。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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