人民网曼谷3月17日电（记者孙广勇）3月14日，泰国黎府在清坎县举办光影数字艺术节活动，该活动由黎府文化厅主办，黎府府尹猜亚珀主持开幕仪式。本次活动融合传统文化、音乐艺术与美食体验等，致力于为游客打造一场别具一格的文化盛宴。

本次活动将持续至3月21日，活动内容包括：湄公河畔“放舟祈福”仪式、传统民间艺术与文化表演、“品美食·逛好店·漫游湄公河”美食节、当地文化创意产品展销等。

泰国黎府文化厅厅长南提雅表示，举办此次光影数字艺术节活动旨在推动节庆与旅游领域的软实力发展，结合文化多维元素，以促进经济增长。活动将提升泰国基层社区收入，打造当地社区和小型企业的可持续发展能力，充分展现清坎县独特的文化魅力。游客不仅能欣赏夜间点亮的寺庙，在夜晚深度体验和学习本地文化，还可以亲身感受并参与清坎县流传已久的“放舟祈福”仪式，共同见证这一古老的祈福传统。

此次活动结合光影艺术与传统文化，为游客和市民带来别具一格的沉浸式体验，并将通过公众参与、传承清坎县独特的文化传统，提升当地旅游业的发展水平，助力经济振兴。通过这一系列举措，泰国东北部的基层经济将得到有力带动，实现更稳健可持续的发展，让当地民众长期受益。

泰国黎府光影数字艺术节活动开幕式。泰国黎府文化厅供图

游客参观游览黎府光影数字艺术节。泰国黎府文化厅供图

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