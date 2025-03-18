人民网迪拜3月17日电 （记者管克江）近日，中海石油伊拉克有限公司在伊拉克米桑油田新建的一体化消防站投入使用，这是中海油在海外首个自主设计建造的综合性消防站。

在投用仪式上，米桑油田作业机构副总经理穆罕默德·阿巴斯表示，消防站不仅为油田的安全运营提供了有力保障，也为伊拉克的石油行业安全管理带来了先进经验和技术。期待未来与中方在更多领域展开合作，共同推动伊拉克能源行业的安全与发展。

米桑油田所在的伊拉克南部地区，长期以来面临着基础设施不足、公共服务匮乏等挑战。新建消防站具备通讯、维修、培训、实操、训练、仓储等多项功能，应急响应范围覆盖油田各关键设施及周边区域，不仅为油田的安全生产提供保障，也将助力当地社区应对火灾等突发事件。

图为消防站在进行演训。中海石油伊拉克有限公司供图

据介绍，米桑油田已拥有一支百余人的专职消防队伍，其中大部分队员来自本地。新建消防站不仅服务于油田的日常消防应急管理，还将作为消防实训基地，为当地员工和社区提供消防实战化培训。

近日举行的消防站投用仪式。中海石油伊拉克有限公司供图

中海石油伊拉克有限公司副总经理刘晖表示，多年来，中海油持续投入，助力当地改善经济民生。比如援建多所学校、改善办学条件；定期组织健康义诊进社区活动，为居民提供免费诊疗服务；提供就业机会和技能培训，扶持当地居民提升就业能力等。未来将继续秉持共商共建共享理念，积极履行企业社会责任，为伊拉克的可持续发展注入动力。

健康义诊进社区活动一景。中海石油伊拉克有限公司供图

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