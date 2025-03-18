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韩国外交部：韩被美列入“敏感国家名单”对两国合作无大碍

2025年03月18日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社首尔3月17日电（记者陆睿）就韩国被美国政府列入“敏感国家及其他指定国家名单”一事，韩国外交部17日表示，美方已确认，即使韩国被列入该名单，也不会对韩美间的共同研究等技术合作有重大影响。

　　韩国外交部当天在向媒体发送的短信中说，韩方了解到，美国能源部将韩国列入“敏感国家名单”并非基于外交政策问题。韩方正与美方积极协商，以确保两国科技及能源合作不受影响。此外，韩国曾有被美方列入名单后通过协商而被排除的先例。

　　据韩国媒体报道，韩国代总统崔相穆17日早些时候表示，希望相关部门积极向美方说明，避免此事对韩美科技和能源领域合作产生负面影响。

　　据韩国媒体此前报道，美国能源部日前证实，已将韩国列入“敏感国家及其他指定国家名单”，且未公布这一决定的原因。“敏感国家”指对美国国家安全构成威胁的国家，出于政策原因应予特别关切，核扩散、地区不稳定、经济安全威胁等都可能是列入名单的理由。美方计划从4月15日起开始实施相关措施，韩国与美国在核能、人工智能、量子技术等尖端领域的合作有可能受限。

(责编：崔越、张悦)

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