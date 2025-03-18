新华社东京3月17日电（记者陈泽安 李子越）多家日本媒体17日公布的最新民调显示，受日本首相石破茂向新当选议员分发商品券一事影响，其内阁支持率创下自上台以来的新低。

日本《朝日新闻》于15日和16日在日本全国范围内进行民调，结果显示石破茂内阁的支持率为26%，较2月份的40%大幅下降。对于商品券事件，受访者中，75%表示“有问题”，23%认为“没有问题”。

日本《每日新闻》和《读卖新闻》也于上周末进行民调，结果同样显示石破茂内阁的支持率跌至新低，分别为23%和31%。

本月3日，石破茂与15名首次当选的自民党众议员聚餐，其间首相事务所以小礼品的名义向这些议员每人分发了10万日元（约合4800元人民币）的商品券。此事被媒体披露后引发争议。目前，这15名议员均已退还商品券，但舆论认为石破茂此举可能触犯《政治资金规正法》。

据日本共同社报道，石破茂此前解释称，这些商品券是他自掏腰包准备的，用作聚餐时的小礼品。17日，石破茂在国会参议院预算委员会会议上表示，此举不存在法律上的问题，但存在道义上的问题。

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