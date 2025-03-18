新华社休斯敦3月17日电（记者徐剑梅）据美国媒体17日报道，美国中西部和南部8个州近日持续遭受龙卷风、沙尘暴等恶劣天气袭击，已造成至少42人死亡，多地遭受大面积破坏。

报道说，美国国家气象局14日至16日接到约80起龙卷风报告，风暴天气还引发沙尘暴、野火、大冰雹和强降雨等灾害。据媒体统计，密苏里州有12人死于风暴相关事故，堪萨斯州有8人，密西西比州有6人。得克萨斯州、俄克拉何马州、阿肯色州、亚拉巴马州和北卡罗来纳州也有多人死亡。

社交媒体上发布的视频和目击者叙述显示了风暴的巨大破坏力：校车被抛向屋顶，移动房屋被掀翻，车辆翻倒，大树被连根拔起。在北卡罗来纳州，一棵大树倒伏造成2名儿童死亡。

受风暴影响，美国多地大量住宅和建筑被毁，数以万计家庭和企业停电。阿肯色州25年来首次在一天之内遭遇多场龙卷风袭击，最高风速达每小时190英里（约合305公里）。

美国气象部门17日说，风暴系统现已减弱并向东移动，但未来两天，纽约州等美国东海岸部分地区面临强降雨引发洪水威胁，而中部地区天气将“极其干燥”，有野火蔓延风险。

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