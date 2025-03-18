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“尹桂芳——越剧宗师回顾展”在纽约举行

2025年03月18日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社纽约3月17日电 为纪念著名越剧表演艺术家尹桂芳诞辰106周年，“尹桂芳——越剧宗师回顾展”16日在美国纽约华美文化艺术中心开幕。

　　展览由美国纽约华美文化艺术中心和福建省芳华越剧院共同主办，通过视频回顾与图片展览的形式展现越剧“尹派”创始人尹桂芳塑造的经典舞台人物形象及其卓越的艺术成就。展览将于4月10日闭幕。

　　福建芳华越剧院院长郑全在视频致辞中表示，尹桂芳培养了一代代越剧艺术家，为传统戏曲的传承与发展作出了巨大贡献。此次展览不仅是对她个人艺术生涯的回顾，更是一次跨越地域与文化的艺术交流，希望通过这样的展览让更多人了解“尹派”艺术，并将其精神传递到更广阔的国际舞台。

　　越剧是中国五大戏曲剧种之一。2006年，越剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录，成为中华文化的重要组成部分。尹桂芳生前长期担任芳华越剧团团长。她在长达60余年的艺术生涯中，排演百余部剧目，塑造了众多性格各异、栩栩如生的经典舞台人物。

(责编：崔越、张悦)

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