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安理会延长联合国阿富汗援助团任期

2025年03月18日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月17日电 联合国安理会17日一致通过决议，同意将联合国阿富汗援助团（联阿援助团）任期延长一年，至2026年3月17日。

　　决议重申对阿富汗主权、独立、领土完整和民族团结的坚定承诺，呼吁加大对阿援助力度，重申帮助阿富汗重建银行和金融体系。决议强调女性应享有接受教育、就业和参与公共生活的平等权利，同时呼吁加强反恐、禁毒等。

　　中国常驻联合国代表傅聪在安理会表决后的解释性发言中表示，中方欢迎安理会一致通过决议，这展现了安理会对联阿援助团以及阿富汗人民的有力支持。中方很高兴在2月启动这份决议草案磋商进程。进入3月后，中方和安理会轮值主席国丹麦合作推进后续磋商，最终达成各成员都能支持的案文。

　　傅聪表示，当前阿富汗正处于和平重建关键阶段，迫切需要国际社会在发展、人道、禁毒、反恐等方面提供更多支持，并通过同阿临时政府加强接触对话，实现良性互动。中方希望阿临时政府采取更多可视化行动，积极回应国际社会合理关切。中方支持联阿援助团继续发挥桥梁作用，推动国际社会形成合力，帮助阿富汗进一步融入国际大家庭。中方愿同安理会成员一道，密切关注阿富汗形势发展，推动采取有效行动，为解决阿富汗问题提供更多助力。

(责编：崔越、张悦)

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