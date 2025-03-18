本报昆明电（记者叶传增）记者从中国铁路昆明局集团有限公司（下称“国铁昆明局”）获悉，3月12日下午，位于云南省昆明市的中国石油云南石化铁路专用线上，两只20英尺罐式集装箱注入近50吨柴油后，编挂上货物列车，踏上了前往中老铁路宁洱站的旅程，标志着中老铁路成品油装运试验正式启动。

中老铁路作为高质量共建“一带一路”标志性工程，自2021年12月开通以来持续释放黄金通道效能。此次由国铁昆明局与中国石油云南石化联合开展的创新试验，采用国际通行的罐式集装箱运输模式。这种“一箱到底”的运输方式，不仅减少了传统铁路油罐车的倒装环节，大大降低了安全风险，还实现了铁路、公路的无缝衔接，为开展多式联运提供了极大便利，是目前运输危险货物的优选方案。

成品油运输作为危险货物运输的一种，其安全性至关重要。因此，在正式启动运输前，必须对运输设备和运输环节进行全流程试验，经过专业部门严格审核认定，确保具备安全条件和相关资质后，方可进行批量运输。

国铁昆明局货运部相关负责人介绍，此次成品油运输试验成功后，中老铁路将扩大范围，进行全线试验，最终实现中老铁路大批量成品油运输，更好服务和融入高质量共建“一带一路”，造福沿线两国民众。

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