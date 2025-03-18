2025年伦敦书展近日在伦敦奥林匹亚展览中心开幕。图为参展者在英国伦敦书展上参观。

新华社记者 李 颖摄

在孟加拉国首都达卡举行的“二月书展”上，人们阅览书籍。

哈比卜·拉赫曼摄（新华社发）

当“出版业是否会走向消亡”这一话题在数字化浪潮中被反复提及，2025年伦敦书展却以另一种姿态对此作出回应：读者与全球1000多家出版机构、3万多名出版界人士挤满伦敦奥林匹亚展览中心，展区洽谈声与讲座区掌声交织，构成一曲跨越语言与文化的交响乐。这场盛会不仅展现了书籍的生命力，更揭示了出版业在文明互鉴中的独特价值——既记录历史，也对话未来。

在中国展区“向世界说明中国”的标语下，4000余种图书铺陈出当代中国的发展图景：既有阐释中国治理之道的著作，也有科技前沿成果的展现。常年穿梭于北京与伦敦书展的英国出版商格林·琼斯，发现中国新能源、人工智能等领域的专业书籍正成为西方读者的“知识刚需”。中国人文叙事也吸引了众多读者驻足。人民出版社推出的《原上草：乔治·何克的故事》，通过收录英国记者何克支持中国抗战的家书与报道，让历史细节成为中英友谊的鲜活注脚。

书展上，中国文化并非“单向输出”，而是与外国文化“双向对话”。汤显祖与莎士比亚的跨时空相遇成为焦点：《牡丹亭》诗体英译本与《罗密欧与朱丽叶》中译本同台展出，手稿与影像交织，呈现东西方对人性与爱情的共通诠释。这种以经典互译促文明共鸣的模式，恰如展会上商务印书馆“汉译世界学术名著丛书”践行的理念——通过学术出版搭建文明对话的桥梁。

文学翻译的普及，让文明交流能够真正触达个体。中国作家刘震云的作品以30余种语言版本，将河南乡村的悲欢带入国际视野。伦敦书展“文学翻译中心”的作者见面会上，刘震云与汉学家妮基·哈曼（中文名韩斌）的对话吸引了大批观众，有些观众语言不通，频频举起手机记录翻译后的发言片段——这种场景印证了翻译的价值所在：不仅是语言的转换，更是情感的传递、价值的共鸣。

在“快阅读、短阅读”时代，伦敦书展依然坚守“长阅读、深阅读”传统。无论在哪个国家，无论在哪个年代，人们通过深度阅读获取知识、充盈精神的文化传统从未改变。

展会期间，记者漫步伦敦街头，从“水石”这样的连锁品牌书店到唐人街的光华书店，都各具特色、读者络绎不绝。地铁、街头、公园，无论有无手机信号，总有人捧书沉浸阅读。即便在以“Z世代”为主、热点不断的TikTok平台，“#BookTok”等阅读分享话题亦长盛不衰。

数字技术重塑信息传播方式的今天，书籍仍以易获取、易保存、权威性强的特质稳居文明载体的重要地位。面对人工智能技术可能引发的虚假信息泛滥，出版业正承担起双重使命：既要通过严谨的内容审核维护知识可信度，坚守信息“守门人”使命，又要借力人工智能技术提升翻译与传播效率，履行好“传承人”职责。在社会高速发展、国际交流日益紧密的背景下，这种传统与创新的平衡，使得出版业及书籍在促进文明互鉴、消弭文化误解方面展现出独特价值。

从伦敦书展涌动的人流可以看到，在算法编织的“信息茧房”与地缘冲突的“政治裂痕”中，书籍仍是文明互鉴最可靠的桥梁。书籍承载的不仅是知识，更是一种慢速、深度的思考方式——正如简牍羊皮卷流传千年，今天的出版业亦在以纸页与文字推动人类文明交流互鉴，书写着人类共同的故事。

（据新华社电 记者郑博非、章博宁）

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