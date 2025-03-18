■ 对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员、全球化与中国现代化问题研究所所长 王志民

外商在中国义乌日用百货科技创新博览会展位上选购、洽谈。

时补法摄（人民视觉）

近年来，中国国货在国际市场表现亮眼，“中国制造”正逐渐褪去“贴牌代工”的标签，向品牌化、高附加值转型。这一现象不仅折射了中国制造业“向新攀高”的升级，更是全球产业链重构与消费需求变迁共振的结果。

多重竞争优势构筑了国货出海的底气。其一，产业基础稳固：中国工业体系完备、产业链韧性强，制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快，新质生产力加快培育和发展，推动了技术含量高、附加值高的新产品持续涌现。其二，品牌创新突破：中国企业积极加强品牌建设力度，一批瞪羚企业凭借科技创新脱颖而出，通过差异化产品、服务及销售模式，构建了核心竞争力，赢得了市场信赖。其三，文化赋能加持：以国潮美妆产品与潮玩产品为例，不少国货“潮品”深入挖掘中国优秀传统文化，凭借“创新+文化”的独特配方，打造了差异化吸引力，与海外消费者形成了情感联结。

全球市场需求的变迁为国货出海创造了新机遇。国货在海外市场受到认可，与全球消费趋势的变化密切相关。例如，在东南亚市场，年轻人是重要的消费群体，他们偏好高性价比、设计感强、时尚属性突出的产品，而中国国货精准契合这一需求；欧洲市场注重环保与可持续，中国的绿色产品以高性价比优势打开了市场；非洲市场呈现价格敏感、重视产品实用性的特征，中国企业的本地化制造策略与高性价比优势在当地赢得了认可。总体而言，全球消费市场正从“价格优先”转向“品质与价格并重”，中国制造的升级进程与这一趋势深度同频。

数字技术也在重塑国货的出海路径，其中，跨境电商与社交媒体为国货出海起到了“推波助势”的作用。跨境电商打破了传统贸易壁垒，通过直达消费者的模式重塑全球价值链。依托跨境电商平台，中小品牌能快速触达海外市场。社交媒体则通过沉浸式内容，精准捕捉消费偏好，优化供应链响应效率。数字技术不仅催生新业态，更为国货提供了与全球市场“零时差”的对接通道。

随着优质国货不断“上新”，“中国制造”正从单一的产品输出，向品牌、技术、标准输出转变。华为、大疆等企业通过技术突破实现品牌溢价，波司登的产品登陆国际时装周，展现了文化软实力的升级。这些出海案例不仅打破了“中国制造=低质”的刻板印象，也推动了“中国制造”的国际形象跃升。

在国货“走出去”的过程中，越来越多中国企业和东道国企业携手，加强互利合作、优势互补，同时积极创造就业机会，为当地经济社会发展作出积极贡献。在此过程中，中国企业深度融入全球产业链，通过在海外建设生产中心、开展技术标准合作等方式，共建产业创新生态，推动全球供应链与创新链协同升级。

在贸易保护主义抬头的背景下，中国积极参与全球经济一体化和区域合作，持续为全球提供优质供给，以开放姿态践行“共商共建共享”，既提升自身在全球价值链中的地位，也为世界经济注入新动能。未来，国货出海有望越走越远，真正诠释“世界好，中国才会好；中国好，世界会更好”的共赢理念。

(责编：贾文婷、张悦)