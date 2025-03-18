本报记者 林子涵

国货美妆品牌在海外市场受欢迎；中国滑雪鞋服和滑雪板对欧洲出口成倍增长；“小而美”的国产智能家居设备在欧洲及日韩市场热销……近期，国货“潮品”加速开拓国际市场，不少新品类、新品牌在海外走俏。借助跨境电商和社交媒体的东风，越来越多创意十足、技术过硬、品质上乘的国货在海外崭露头角，不断塑造着“中国制造”的好口碑。

产品上新：新锐国货海外人气足

“中国新锐美妆品牌在东南亚广受年轻人青睐。”《日本经济新闻》日前报道称，中国美妆企业近年来积极开拓东南亚市场，并面向当地消费者推出本土化美妆产品。以来自中国广州的品牌Skintific和源自上海的品牌橘朵为例，两家公司近几年分别进入印度尼西亚和新加坡市场，成立了面向海外的商品开发部门，针对东南亚消费者皮肤特点和需求，推出了价格亲民的彩妆、防晒等产品，在当地越来越受欢迎。

据电商平台Shopee印度尼西亚站2024年11月的美容护理销售排名统计，来自中国的美妆品牌橘朵和Skintific位居前列。

“人们对中国产品的印象不再是‘便宜无好货’。中国电视剧等文化产品的传播，提高了东南亚民众对中国化妆产品的关注度。”《日本经济新闻》援引分析人士的话报道称。

随着冰雪运动兴起，国产滑雪装备也在海外市场做起了“潮生意”。中国海关总署近期发布的数据显示，2024年，中国东北地区冰雪经济产业持续发力，对德国、意大利、荷兰出口的滑雪鞋服和滑雪板都成倍增长，为中国外贸增添了新亮色。不少欧洲国家发来高端订制订单，让国产滑雪装备走入了海外滑雪场。

玩具生意也在海外“潮”出了新高度。以泡泡玛特为代表的中国潮玩品牌近年来入驻多个世界地标性建筑周边商圈，受到海外广泛关注。

“在美国和澳大利亚，粉丝们会排队数小时，有时甚至在半夜排队，只为购买泡泡玛特的新品。泡泡玛特的门店已在巴黎、米兰和纽约等城市涌现。海外销售额增长了5倍。”彭博社近日报道称，泡泡玛特不断向北美和欧洲市场拓展。该公司已在海外拥有92家实体店和160多台自动售货机。“该企业通过知识产权、设计和优质产品而非定价吸引消费者，已成为在国际市场取得重大成功的中国本土消费品牌。”

技术上新：国货越来越有“科技范儿”

中国海关总署发布的信息显示，2024年，中国新产品、新业态品牌不断涌现，外贸含“新”量不断上升，更多高科技属性的新产品加速出海。

“中国的创新国货正在走向全球，在美国消费者的生活中变得随处可见：青少年用中国数码品牌安克生产的充电器给手机充电，并在手机上玩腾讯出品的网络游戏；房主们用海尔的空调给家里降温，用美的生产的冰箱存放零食；车主们则用中国生产的吸尘器给自己的中国产沃尔沃汽车除尘。”《巴伦周刊》近期报道称，“长期以来，海外消费者习惯于购买中国为其他国家品牌代工制造的产品。而现在，中国成了品牌所有者和产品创新者。越来越多高附加值的中国国货走向了国际市场。”

近年来，中国家用电器出口市场日趋多元化。欧美等地市场是中国家用电器出口的目的地之一，中国家电产品对墨西哥、巴西、泰国、阿联酋、越南、沙特阿拉伯等地区出口也呈大幅增长。随着全球对环保节能产品的重视，中国家电企业纷纷推出众多绿色、智能产品，在国际市场上表现出色。

韩国媒体《每日经济》报道称，当前，中国品牌的扫地机器人在韩国市场占有大量市场份额，有中国扫地机器人品牌在韩国市场所占份额已超过40%。另据韩国媒体《先驱经济》援引市场研究报告称，2023年，中国家电在日本市场占有率由15.7%提升至28.1%。

“中国国货家电在质量和设计方面取得了令人瞩目的进步。”韩国《中央日报》报道称，中国电器企业在设计、能源优化和产品多样化方面已经赶超他们的国际同行。在2024年9月的柏林国际消费电子展上，中国企业TCL展示了一款可卷曲的163英寸Micro—LED屏电视，另一家中国企业海信，则展示了一款配备AI算法的空调，该算法可降低能耗。

渠道上新：跨境电商提供销售机遇

跨境电商和社交媒体的兴起，为国货“潮牌”“走出去”提供了新机遇。

“2月下旬，一个周末的夜晚，中国美妆品牌的印度尼西亚账号，在短视频社交平台为网友在线介绍粉底和洗面奶，吸引了300多名网友在线观看，不少用户踊跃下单。”这是《日本经济新闻》不久前描述的中国国货在社交电商平台销售的场景。

当下，跨境电商、社交电商越来越成为海外消费者购买中国国货的新选择。不少海外消费者也喜爱在TikTok等平台上通过短视频或直播下单。

中国海关总署发布最新数据显示，2024年中国跨境电商新业态进出口达2.63万亿元，超同期中国外贸整体增速1倍以上，跨境电商逐渐成为外贸发展生力军。

据中国商务部数据，2024年，中国跨境电商进出口增长10.8%，占整个进出口比重提升到6%，更多优质产品可以直达海外消费者。

“中国跨境电商平台Temu正在为进入韩国市场做准备。”新加坡《联合早报》日前报道称，Temu正在招聘符合核心岗位职能的韩国员工，同时计划在韩国构建综合物流系统。截至2025年1月，Temu在韩国的活跃用户数量已达823万。报道称，这并非第一家中国跨境电商企业布局韩国市场。2023年8月，阿里巴巴旗下的全球速卖通（AliExpress）在韩国成立公司，并在同年下半年开始招聘韩国员工。

“跨境电商平台为来自中国的制造商提供了一个直接向海外消费者出售产品的渠道。如今，通过Temu等平台，美国消费者仅付8.99美元，就可买到一副长手套，还是包邮的。”美国《波士顿环球报》网站报道称，Temu已成为亚马逊、沃尔玛和亿贝等平台之外，美国访问量排名前几的零售网站。得益于中国“闪电般快速响应的供应链”和“没有中间商赚差价”的销售模式，跨境电商正在使更多中国制造的商品走入全球零售市场。

(责编：贾文婷、张悦)