侯赛因·伊斯梅尔

中国式现代化开创了人类发展进步的新路径，向世界展示了推进现代化的创新模式，为广大发展中国家推进现代化提供了新的选择

2024年11月，《习近平关于中国式现代化论述摘编》阿拉伯文版出版发行。该书收录了习近平主席围绕中国式现代化发表的一系列重要论述，对于阿拉伯国家读者读懂中国式现代化具有重要意义。

中国式现代化开创了人类发展进步的新路径，向世界展示了推进现代化的创新模式，为广大发展中国家推进现代化提供了新的选择。中国式现代化是中国共产党领导下的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于中国国情的鲜明特色。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。

人民立场是中国式现代化的根本价值立场。习近平主席在二〇二五年新年贺词中指出：“家事国事天下事，让人民过上幸福生活是头等大事。”在赴中国各地考察时，习近平主席细心了解人民群众的关切。在湖北省嘉鱼县潘家湾镇十里蔬菜长廊考察时，他勉励当地干部群众走科技之路、质量之路、品牌之路，把蔬菜种植这个富民产业进一步做好，让更多群众增收致富。在甘肃省天水市麦积区南山花牛苹果基地考察时，习近平主席同果农亲切交流，勉励大家把苹果产业做得更大，并祝乡亲们的生活像苹果一样红红火火。他叮嘱大家：“乡村振兴要靠产业，各地要各展其长，走适合自己的振兴道路。”

习近平主席指出：“我们的现代化既是最难的，也是最伟大的。”其中一个重要原因是中国人口基数大。我在中国生活、工作了很多年，中国是我长期关注研究的对象。过去数十年，中国经济社会等各领域发生了翻天覆地的变化，成功使8亿人口摆脱贫困，为各国树立了典范。

上世纪90年代，我访问过中国一些贫困地区。此后，我常常从这些地区的朋友那里听到关于他们生活不断改善的故事，并把它们写在文章中与更多人分享。目前，中国已经建成世界上规模最大的社会保障体系，正稳步提高社会保障水平，出台了大量改善人民生活的具体措施。中国人民在中国共产党的领导下，书写了令世界惊叹的发展史诗。

埃及正基于本国国情推进现代化建设事业。实现发展振兴是包括埃中两国在内的全球南方国家的共同愿望。在2024年中非合作论坛北京峰会上，中方提出中非携手推进现代化六大主张和“十大伙伴行动”，为非中合作向更高水平、更深层次、更宽领域发展注入新动力。期待非中携手前行，在共逐现代化之梦的道路上书写新的篇章。

（作者为埃及翻译家，中国政府友谊奖、第十六届中华图书特殊贡献奖获得者）

《 人民日报 》（ 2025年03月18日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)