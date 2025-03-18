——访日本帝京大学教授露口洋介

本报记者 朱玥颖

日本帝京大学教授露口洋介曾担任日本银行北京事务所首任所长，在中国工作多年，长期关注中国经济发展。“每次去中国，我都会特意去书店购买金融或经济相关的书籍，如今家里的书架上摆满了和中国有关的书。”露口洋介近日在接受记者采访时表示，“中国是一个充满魅力的国家，这些年来取得的非凡成就令世界瞩目。”

2024年，中国国内生产总值同比增长5%，顺利完成经济社会发展主要目标任务。露口洋介表示，5%的经济增速在世界主要经济体中名列前茅，明显高于全球3%左右的增长预期。“中国政府提出‘实施更加积极有为的宏观政策’，时隔10多年，中国货币政策取向再次转为‘适度宽松’，将有力提振消费、扩大国内需求。”

“中国不仅在经济领域获得了巨大成功，在科技创新方面也取得了突出成就。”露口洋介表示，中国政府强调以科技创新引领新质生产力发展，这将为中国实现高水平科技自立自强创造有利条件。

露口洋介与记者分享了一次难忘的访华经历。2024年1月，受清华大学邀请，他赴北京参加了“第三届清华大学暨东京大学发展政策联席会议”，探讨中日经贸关系的走向与合作。“访问期间，我走访了北京市高级别自动驾驶示范区创新运营中心，了解中国先进的自动驾驶技术落地场景，参观市场份额不断提升的京东方科技集团股份有限公司，感受到了中国科技进步的力量。”

“中国工业门类齐全、配套完整，拥有14亿多人口的超大规模市场，这使得中国经济在面对外部压力时展现出强大韧性和澎湃的内生动力。”露口洋介表示，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，从“量的积累”转向“质的跃升”，中国对世界经济的贡献方式也发生了变化。他举例说：“中国在电动汽车、锂电池、光伏产品等领域领跑全球，在实现绿色转型与可持续发展的过程中，通过向世界提供相关产品和技术，为世界经济增长提供持续动力。”

2024年，从中国进出口商品交易会到中国国际服务贸易交易会，从中国国际消费品博览会到中国国际进口博览会，中国成功举办经贸类展会3800余场。露口洋介说：“中国主办的展会取得了丰硕成果，向世界展示了中国不断扩大高水平对外开放的决心。中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续缩减外资准入负面清单，开放的中国将给外国企业带来更多机遇。”

（本报东京3月17日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月18日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)