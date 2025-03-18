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国家国际发展合作署——

中国加大对全球发展合作资源投入的承诺不会变

2025年03月18日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月17日电  （记者苑基荣）国家国际发展合作署新闻发言人李明17日在例行记者会上表示，美国对外援助政策明显调整，削减超九成援助项目，这种调整有违其在联合国框架下作出的相关承诺和承担的有关义务，逆势而动、不得人心。

　　李明表示，一些发达国家近年来发展援助幅度持续下滑，中方密切关注相关调整和变化对受援方造成的困难和干扰，充分理解受援方的不安和无奈。

　　“损人利己打造不出更美好的世界，单边主义更是滋生全球性风险的温床。”李明说，大国应该有大国的样子，应承担起应有的国际义务、履行好大国担当，不能出尔反尔、唯利是图、恃强凌弱。

　　李明说，面对全球挑战层出不穷的世界、一些国家逆势而动的对外政策、濒临倒退的联合国可持续发展议程，中国发展援助的政策稳定性和行动持续性为不确定的世界注入了强大确定性。

　　李明指出，中国加大对全球发展合作资源投入的承诺不会变，不干涉内政、不附加任何政治条件、不开空头支票的原则不会变，量力而行、尽力而为的援外定位不会变，与南北方发展伙伴平等协商、合作共赢的立场不会变。

　　“我们呼吁北方国家秉持真正的多边主义，履行发展承诺，展现责任担当，摒弃零和博弈，与全球南方国家团结一道，为推动落实联合国2030年可持续发展议程、构建人类命运共同体共同努力。”李明说。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月18日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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