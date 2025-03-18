郑 韬

关于中国对世界多极化的构想，以美国为首的一些西方国家总是存在一些误解。虽然认为中国是多极化的“重要推动者之一”，但又歪曲中国倡导多极化的目的是拉拢全球南方，搞大国竞争。这种对中国立场的误读，根源在于始终没有跳出意识形态和价值观窠臼，没有摆脱阵营对抗的冷战思维。对此，我们有必要进一步说明，中国为什么要倡导多极化？中国的多极化愿景是怎样的？实现多极化的有效途径是什么？上述问题的答案，关乎世界的前途命运。

（一）

世界多极化反映国际力量对比变化，符合国际社会对公道正义和合作共赢的共同追求，是维护世界和平稳定、推动全球治理体系变革和完善，促进各国共同发展的最佳架构。

多极化是不可阻挡的时代潮流，已成为当今世界的基本现实。二战结束以来，尽管世界长期处于两极对立格局，但多极化的种子早已悄然萌芽，并在曲折的历史进程中顽强生长。步入21世纪，全球南方群体性崛起成为百年未有之大变局的鲜明标志。这些国家不仅贡献了全球经济增长的80%，成为世界经济版图中最为活跃的力量，更通过金砖国家、上海合作组织等多边平台，积极参与全球治理，推动国际关系民主化，为世界多极化进程注入强劲动力。曾经被视作“终极答案”的“历史终结论”宣告终结，世界在意识形态上迎来了更加丰富多彩的局面，不同文明之间的平等对话和包容互鉴成为时代主流。

世界多极化形成的根源，在于国际力量对比的消长变化，旧的国际秩序不再适应国际大势的需要。当前，霸权主义、强权政治加速“丛林法则”的回归。国际社会对“强者通吃”的游戏规则逐渐感到恐慌和抗拒，认清所谓“单极稳定论”不过是霸权国家为维护自身利益、凌驾于他国之上炮制的谎言。历史教训表明：一旦国际关系实践背离主权平等原则，就会导致不公和动荡。多极化打破了传统国际关系“强者主导”模式，国际权力不再集中于少数大国手中，而是由多中心共同参与。这一格局有利于各国通过对话、协商解决国际争端，减少冲突和战争。当今世界，国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流，任何国家或国家集团都再也无法单独主宰世界事务。

悲观者对多极世界心存疑虑，认为多极化将带来更多动荡无序，破坏有效合作。发出这样的论调，主要有三方面原因：一是霸权国家拒绝放弃既得利益；二是部分利益相关方担忧新体系的可行性，仍寄希望延续通过所谓“自由世界秩序”寻找出路；三是对于公平分享原则缺乏共识和信心。然而，多极化并不必然导致大国对抗和无序竞争。相反，发展中国家在国际体系中的代表性和发言权提升，将促进世界的正和博弈，有利于在多极世界中维护多边主义的活力。

（二）

不可否认，基于不同的历史文化背景和自身利益差异，每个国家都有其独特的多极化构想。但国际政治的本质正是通过协商合作，寻求各方利益的最大公约数。国际社会大多希望，每个国家或国家集团都能在全球多极体系中找到自身定位，并在此基础上积极参与国际事务，共同推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

平等是世界多极化的核心原则，具体体现为权利平等、机会平等、规则平等。国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等一员，每个国家的声音都应被倾听，每个国家的利益都应得到尊重。美国新政府傲慢的颠覆性、交易型外交政策，令世界多数国家感到不适和不满。只有在平等的前提下，国际社会才能实现持久和平与共同繁荣。

世界多极化应当是有序且稳定的，以确保多极化进程平稳推进，避免因利益冲突引发新的动荡和混乱。为此，大国尤其应共同恪守联合国宪章宗旨和原则，共同坚持普遍认可的国际关系准则，坚决抵制言行不一和双重标准。只有当权力分散与责任共担相辅相成，国际关系中的无序竞争才能被真正的文明秩序所取代，为全球和平与发展奠定坚实基础。

多极化是构建人类命运共同体理念的应有之义。自20世纪50年代提出和平共处五项原则以来，中国对多极世界的倡导一以贯之，始终没有偏离初心。作为联合国创始会员国，中国迄已加入几乎所有普遍性政府间国际组织和600多项国际公约及修正案，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，不断为联合国事业添砖加瓦，为全球治理作出中国贡献。大道之行，天下为公。中国推动多极化，不是为了拉拢谁、对抗谁，而是希望世界各国走向团结而不是分裂、对话而不是对抗、合作而不是冲突、共赢而不是多输的历史进程。

（三）

推动平等有序的世界多极化，需要各国共同尊重国际法治，践行真正的多边主义，秉持开放共赢的合作理念。

联合国是多边主义的旗帜，联合国宪章宗旨和原则是处理国际关系的根本遵循，也是建设多极世界的重要基石。有人将国际上乱象频生归咎于联合国宪章宗旨和原则已经过时。这是典型的因果倒置。恰恰是因为联合国的宗旨和原则未能得到充分有效的履行，世界才会陷入乱局。联合国改革和全球治理改革应遵循“循序渐进”原则。今年是联合国成立80周年。各国须恪守联合国宪章宗旨和原则，巩固联合国在国际体系中的核心地位，为构建更加公正合理的国际秩序贡献力量。

真正的多边主义，是实现平等有序多极化的有效途径。有论调认为，多极化让“玩家多了，共识少了”，有可能导致“没有多边主义的多极化”。践行真正的多边主义恰是这一问题的解药。与基于“小圈子”利益、“集团政治”、“本国优先”的伪多边主义相反，真正的多边主义以构建人类命运共同体为核心目标，以共商共建共享为基本原则，世界前途命运由各国共同掌握，建设更加公正合理的全球治理体系，让多极化进程成为国际社会合力应对时代挑战、实现共同发展繁荣的历史进程。

世界多极化呼唤与时俱进的合作理念。当前，新一轮科技革命和产业变革大爆发，技术创新呈现前所未有的活跃态势，人工智能、量子技术、生物技术等前沿技术不断取得突破，以前所未有的速度和力度重塑全球经济格局。各国都渴望通过科技创新提升生产力，用新一轮科技革命为本国经济赋能。但与此同时，“脱钩断链”“小院高墙”等逆流愈演愈烈，科技鸿沟正进一步拉大发展鸿沟。科技创新成果独享，还是让其造福于更多国家和人民？两种理念高下立现。科技至善不能仅仅停留在口头上。科技创新不是少数国家的特权，而是全人类的共同财富。只有将自身发展置于全人类发展的坐标中，树立包容普惠的发展理念，才能摒弃“唯我优先”的狭隘价值观，为全球可持续发展贡献力量。

多极世界需要各国共同构建，只有朝着平等有序的方向发展，这个世界才能变得更加美好。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2025年03月18日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)