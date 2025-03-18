二〇二四年吸引外国游客数量增长近百分之二十

本报记者 曹师韵

根据印度尼西亚中央统计局最新统计数据，2024年印度尼西亚累计吸引超过1390万人次外国游客，较2023年增长19.05%，创5年来最高水平。国内旅游市场也呈现强劲增长，全年游客总数达10.21亿人次，较2023年增长21.7%。印尼旅游业在2024年全年贡献外汇收入达167亿美元，同比增长19.3%，旅游业收入在国内生产总值占比达4%至4.5%。《雅加达邮报》报道称，当前印尼旅游业正迈入转型发展的关键时期，增长势头强劲。

世界经济论坛发布的《2024年旅行和旅游业发展指数》报告显示，印尼旅游业得分较2019年提升14位，在东南亚国家中位列第二，仅次于新加坡。印尼旅游业的良好表现离不开政府的大力支持。近年来，印尼政府不断加大对旅游业相关基础设施的改造和升级力度，包括优化港口、公路和铁路等通往旅游目的地的交通网络，提升机场服务能力，改善各大旅游景点配套设施等。例如，巴厘岛伍拉莱国际机场扩建工程大幅提升了旅客接待能力，雅万高铁的开通大大缩短了沿线城市间的旅行时间等。去年9月，印尼移民总局在科莫多国际机场等地优化了出入境检查服务，提升了通关效率，国际旅客入境便利性进一步增强。

印尼政府还通过实施免签政策、加大推介力度等，提高在国际旅游市场的知名度。当前，印尼已对近100个国家和地区实行旅游免签政策。根据新规划，印尼将实施“超级优先旅游目的地”计划，重点推介中爪哇的婆罗浮屠、北苏拉威西的利库庞、西努沙登加拉的曼达利卡、北苏门答腊的多巴湖和东努沙登加拉的纳闽巴霍5个旅游目的地，使其成为印尼旅游业的支柱。印尼政府还计划拨款2万亿印尼盾（1元人民币约合2267印尼盾）用于设立印尼优质旅游基金，致力于到2029年打造20个新的“超级优先旅游目的地”。

中国一直是印尼重要的游客来源地。据统计，印尼2024年全年吸引中国游客超过150万人次，为2023年的两倍。目前已有10多家中国航空公司恢复两国间多条直飞航线。同时，中企也在积极参与印尼旅游基础设施建设，如巴厘岛首条轻轨项目等。为吸引中国游客，印尼还与中国旅行社合作推出面向中国游客的家庭度假套餐和蜜月套餐等。“得益于中国经济的快速增长和企业的积极参与，中国已成为印尼旅游业最重要的市场之一。”印尼旅游部营销副部长尼·马蒂尼表示。

不久前，印尼旅游部公布了新一年着重实施的4个发展计划，包括整合宣传活动和旅游套餐，优化交通成本，推广数字化旅游活动日历和人工智能旅行助手，降低机票价格并提升旅游从业人员素质等。印尼国家发展规划部部长拉赫马特·潘布迪表示：“旅游业是印尼经济的重要支柱，对印尼经济具有巨大的乘数效应。印尼政府将不断提高旅游业对国民经济的贡献。”

（本报雅加达3月17日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月18日 17 版）

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