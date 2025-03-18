新华社纽约3月16日电 美国《纽约时报》日前发表文章说，各国对美国反制性关税措施将影响美近800万人就业，美国农民将受到严重冲击。文章摘要如下：

当美国总统对世界各国的产品加征关税时，外国政府也予以回击。加拿大已对美国家禽养殖场和空调制造商加征关税，而欧洲将打击美国的钢铁厂和屠宰场。

《纽约时报》对美国遭受反制性关税打击的4000多个产品类别的分析显示，受这些反制措施波及的行业从业人员约有775万人。这些数据凸显贸易战可能对美国工人产生巨大影响，并导致美国政府的经济战略取得适得其反的效果。

受反制性关税打击的行业在国外市场的销量可能会减少，这意味着利润下降和失业增加。反制措施可能还意味着美国的农业等行业将遭受集中打击。在美国总统特朗普首个任期内，美国农民受到反制性关税的严重冲击，大豆等农作物出口大幅下降。

美国麻省理工学院、世界银行等机构的经济学家去年发布报告指出，特朗普首个任期内，他国对美反制性关税对美国就业产生了负面影响。这些负面影响大于美国政府加征关税，以及向因其贸易政策受损的群体提供补贴给就业带来的益处。

农产品是美国主要出口产品。与更加多元化的城镇相比，美国农村主要依赖如禽类加工厂这样的单一雇主提供工作岗位。特朗普本月早些时候在国会联席会议上发表讲话时暗示，农民可能会再次受到打击，随着对外国产品加征关税，美国可能会经历一个“调整期”。

《 人民日报 》（ 2025年03月18日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)