打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美媒：关税反制将冲击美近800万人就业

2025年03月18日05:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社纽约3月16日电  美国《纽约时报》日前发表文章说，各国对美国反制性关税措施将影响美近800万人就业，美国农民将受到严重冲击。文章摘要如下：

　　当美国总统对世界各国的产品加征关税时，外国政府也予以回击。加拿大已对美国家禽养殖场和空调制造商加征关税，而欧洲将打击美国的钢铁厂和屠宰场。

　　《纽约时报》对美国遭受反制性关税打击的4000多个产品类别的分析显示，受这些反制措施波及的行业从业人员约有775万人。这些数据凸显贸易战可能对美国工人产生巨大影响，并导致美国政府的经济战略取得适得其反的效果。

　　受反制性关税打击的行业在国外市场的销量可能会减少，这意味着利润下降和失业增加。反制措施可能还意味着美国的农业等行业将遭受集中打击。在美国总统特朗普首个任期内，美国农民受到反制性关税的严重冲击，大豆等农作物出口大幅下降。

　　美国麻省理工学院、世界银行等机构的经济学家去年发布报告指出，特朗普首个任期内，他国对美反制性关税对美国就业产生了负面影响。这些负面影响大于美国政府加征关税，以及向因其贸易政策受损的群体提供补贴给就业带来的益处。

　　农产品是美国主要出口产品。与更加多元化的城镇相比，美国农村主要依赖如禽类加工厂这样的单一雇主提供工作岗位。特朗普本月早些时候在国会联席会议上发表讲话时暗示，农民可能会再次受到打击，随着对外国产品加征关税，美国可能会经历一个“调整期”。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月18日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部