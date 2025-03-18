电力正常供应天数同比增长超9倍 积极扩大可再生能源发电投资

本报记者 戴楷然

南非国家电力公司近日发表声明称，从2024年4月1日至2025年3月13日，南非电力正常供应天数为336天，同比增长超9倍。2024年，南非计划外停电平均量为约1.2万兆瓦时，比夏季基准停电量1.3万兆瓦时有所降低。与此同时，南非在恢复正常电力供应方面还面临不少挑战，南非电力部门表示正努力改善电力供应状况，为经济社会发展提供保障。

近年来，由于发电设备老化、管理不善、新电厂建设缓慢等原因，南非面临电力短缺问题。作为南非主要电力供应商，南非国家电力公司在不同地区实行轮流限电政策，对当地企业和民众的正常生产生活以及该国经济发展带来影响。2023年12月，南非实施全国性限电政策，并将限电水平提升至“高级别”。这意味着，南非平均每天削减至少5000兆瓦时的供电量，普通民众家中每日平均停电时长达8小时。

2022年7月，南非政府推出“能源行动计划”，提出采取鼓励私营企业开发清洁能源发电项目、提高能源进口水平、加强区域合作等措施，保障国家能源安全。为响应“能源行动计划”，南非国家电力公司于2023年4月提出“恢复供电计划”，旨在通过对燃煤电站进行翻新、维修等，提升电力供应稳定性，力争在2年时间内将南非的能源可及率提高至65%。同时，南非政府积极扩大可再生能源发电投资，提升新能源发电在该国能源结构中的占比。根据南非政府的规划，到2030年，光伏、风能占南非能源的比重预计从目前的7%提升到40%。南非光伏产业协会预测，南非光伏装机容量将从2024年的6.68吉瓦攀升至2029年的11.03吉瓦。

“能源行动计划”实施以来，南非电力供应状况持续改善。但在今年1月底，由于关键电站的发电机组相继发生故障、部分停机检修的机组未能按计划及时恢复运行，南非国家电力公司宣布实施三级限电措施，持续3天。2月23日，南非国家电力公司宣布实施六级限电措施，这是南非时隔一年再次实施最高级别限电措施。

南非总统拉马福萨在今年2月6日发表的国情咨文中强调，“能源行动计划”在减少限电措施方面取得了成效。“虽然限电有反弹迹象，但南非政府正努力保障能源供应，我们仍然处于积极轨道上。”南非国家电力公司首席执行官丹·马罗凯内也表示，这样的限电举措是暂时的，主要是由于发电机组的结构性调整，公司将致力于加强执行团队建设，引进专业技能人才，推动解决南非电力系统的短板。

南非电力和能源部部长洛西恩佐·拉莫豪帕表示，为推动南非能源基础设施的现代化建设，电力与能源部门已成功设计出一种投资工具，加快推动私营企业参与能源投资，助力能源基础设施建设工作。

（本报约翰内斯堡3月17日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月18日 17 版）

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