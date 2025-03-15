人民网内罗毕3月14日电 （记者黄炜鑫）南苏丹瓦乌消息：针对南苏丹严峻安全形势，中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队日前与孟加拉维和步兵营以难民在不法分子煽动下冲击营区为背景，展开联合防卫演练。

演练现场。张晓昆摄

联合防卫演练，由维和工兵分队按照维和行动指挥框架，针对情报侦搜、战场喊话、自卫反击、紧急支援、联合防控、伤员后送等任务，由孟加拉维和步兵营、二级医院结合各自担负任务协同行动，强化部队在联南苏团指挥框架下指挥决策效率和协同作战水平。

此次联合演练以实案、实战设置演训内容，主要围绕指挥所推演、情报共享、联合行动、伤员救治等内容展开，进一步完善应对任务区各类突发事件的战斗编组和协同动作，旨在提升维和分队在复杂环境下的协同作战能力。

“医疗分队，工兵分队有一名‘伤员’位于营区3号哨位附近，请迅速做好救治和转运准备。”

接到命令后，医疗分队立即启动应急救援预案，组织救护车和医护人员前往事发地点，进行检伤分类、信息采集、伤口包扎、止血固定、转移后送。

演练现场。张晓昆摄

“此次联合演练不仅提升了我们的协同作战能力，也加深了出兵国之间的理解与信任。”维和工兵分队指挥长王艳辉说，通过演练，强化了维和官兵的协同意识，增进了彼此在指挥编组、行动流程等方面的协同和配合，实现优势互补，提升了整体防卫能力，为接下来的执行任务积累了宝贵经验。

（张晓昆、向成对本文亦有贡献）

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