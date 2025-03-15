人民网雅加达3月15日电 （记者李培松）3月15日，中国驻印尼使馆举行纪念《反分裂国家法》实施20周年座谈会，郑杰公参兼总领事主持会议。印尼安徽、广东、河南、湖南、江苏、江西、山东、浙江、泉州等九家新侨社团负责人及商会代表与会。

座谈会现场。中国驻印尼使馆供图

郑杰领学《反分裂国家法》，传达中央《反分裂国家法》实施20周年座谈会有关精神。郑杰表示，《反分裂国家法》实施20年来，在遏制“台独”分裂图谋、推动两岸关系和平发展、促进祖国和平统一方面发挥着至关重要的作用。当前两岸关系严峻复杂，赖清德当局顽固坚持“台独”分裂立场，“台独”分裂势力和外部势力不断阻挠和破坏两岸交流合作，严重挑战我们维护国家主权和领土完整的底线，必须坚决遏制打击。希望广大在印尼侨胞积极践行《反分裂国家法》，坚决反对和抵制任何形式的“台独”分裂行径，坚定不移支持祖国统一大业，共圆民族复兴的伟大梦想。

与会代表热烈发言。大家一致表示，祖国统一是海内外中华儿女的共同心愿，在印尼侨胞将一如既往旗帜鲜明，坚决拥护《反分裂国家法》，坚决反对一切形式的“台独”分裂行径，坚决维护祖国统一，任何企图干涉中国内政、把台湾从中国分裂出去的图谋都不可能得逞！

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