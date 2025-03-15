新华社渥太华3月14日电（记者林威）中国驻加拿大使馆发言人14日表示，加拿大外交部当日发布七国集团外长会联合声明和关于海上安全与繁荣的宣言，再次老调重弹，无视客观事实和中方严正立场，粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国，字里行间充斥着傲慢、偏见和遏华反华的险恶用心，中方对此强烈不满、坚决反对，已向加方提出严正交涉。

发言人说，中方坚定维护自身领土主权和海洋权益，坚决反对七国集团损害中国主权的错误行径。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。维护台海和平稳定的关键在于坚持一个中国原则，坚决反对“台独”分裂。台湾地区参与国际组织活动，必须也只能按照一个中国原则处理。当前，东海、南海局势总体保持稳定，南海是世界上最安全、最自由的海上通道之一。发言人强调，亚太地区是和平发展的高地，不是大国博弈的棋盘，七国集团应切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，摒弃冷战思维，停止制造阵营对抗、加剧地区局势紧张。

发言人重申，中国既不是乌克兰危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突的任何一方提供武器，反倒是七国集团成员国不断拱火浇油，七国集团没有资格对中方甩锅推责。中国奉行不首先使用核武器政策，坚持自卫防御核战略，始终将自身核力量维持在国家安全需要的最低水平，不与任何国家搞军备竞赛。七国集团没有资格就核军控问题对其他国家指手画脚，中方拒绝七国集团的无理指责。七国集团抛弃维护全球战略稳定等基本原则，破坏国际核裁军与核不扩散体系，却倒打一耙，攻击、抹黑别国的核政策，只会加剧对立对抗，为国际核裁军进程制造障碍。

发言人表示，中国一贯奉行不干涉内政的原则，从来没有、也毫无兴趣干涉别国内政，“干涉内政”这顶帽子永远扣不到中国头上。中方坚决拒绝七国集团关于中方“产能过剩”“市场扭曲”的无理指责。将经贸问题政治化、武器化，破坏国际经济秩序、扰乱国际市场、冲击国际产供链稳定的，恰恰是七国集团成员国，七国集团应当反躬自省。

发言人说，中方正告七国集团，谎言重复千遍也变不成事实，抹黑污蔑中国误导不了世界，遏华反华不是解决七国集团内部分歧的“灵丹妙药”。中方再次敦促七国集团摒弃冷战思维和意识形态偏见，不要逆世界大势和时代潮流而动，不要再居高临下对他国说三道四，停止粗暴干涉别国内政，停止人为制造国际社会的对立和分裂。

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