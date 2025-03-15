新华社联合国3月13日电（记者施春）出席联合国妇女地位委员会第69届会议的中国代表团团长、国务院妇女儿童工作委员会副主任黄晓薇日前在接受新华社记者专访时表示，今年是联合国第四次世界妇女大会在北京召开30周年，在习近平主席亲自倡导下，中国将再次举办全球妇女峰会。国际社会对此高度关注，期待中国作为北京世妇会东道国，为促进全球妇女事业发展注入新的信心和力量。

近日，中国宣布了下半年将在北京举办全球妇女峰会的消息。黄晓薇说，过去30年特别是新时代以来，中国扎扎实实践行北京世妇会精神，以实际行动引领全球妇女事业发展。10年前，就在纽约联合国总部，中国政府与联合国妇女署共同举办全球妇女峰会，习近平主席主持峰会，发表推动妇女和经济社会同步发展、积极保障妇女权益、努力构建和谐包容的社会文化、创造有利于妇女发展的国际环境等促进男女平等和妇女全面发展的四点中国主张。5年前，在联合国大会纪念北京世妇会25周年高级别会议上，习近平主席倡议在2025年再次召开全球妇女峰会，充分体现了中国携手各国推进妇女事业发展、推动构建人类命运共同体的真诚愿望和大国担当。为落实习近平主席的重要倡议，今年下半年，中国将与联合国妇女署在北京合办全球妇女峰会。中方期待与各方共商全球妇女事业发展大计，共筑更可持续的妇女赋能平台，共促妇女在全球治理中发挥更大作用，推动国际社会以新的团结与合作，加速落实《北京宣言》《行动纲领》和联合国2030年可持续发展议程。各方对此反响热烈，认为该峰会召开十分重要、恰逢其时，必将成为国际社会促进男女平等、推动妇女赋权新的里程碑。

今年联合国妇女地位委员会会议主题是审查评估《北京宣言》和《行动纲领》落实情况。黄晓薇说，30年来，《北京宣言》和《行动纲领》始终是指引全球男女平等和妇女发展的纲领性文件，在世界范围内催生积极变化，推动了全球妇女和女童权利的显著进展。1995年，全球仅有12个国家制定了反对对妇女暴力的相关法律，到现在，193个国家通过1583项相关法律，112个国家制定针对妇女的国家行动计划，各国纷纷建立起社会服务体系帮助女性减少无偿照料工作负担，教育、科技等各领域的性别差距正在缩小。从全球层面上的妇女事业发展，到各国法律政策的出台，再到无数女性个体的命运改变，都与北京世妇会推动的进步变革息息相关，而这就是全球共识和集体行动的磅礴之力。与此同时，我们也要清醒地看到，当今世界妇女发展和男女平等方面的挑战仍然严峻。联合国有关报告显示，全球尚有超过6亿妇女和女童深陷冲突战乱，20亿妇女和女童缺乏社会保障，近10%的妇女和女童生活在极端贫困中，妇女发展成果面临流失风险。纪念北京世妇会提示我们，实现全球男女平等远非“已完成的任务”，而需要加强协作、加速行动、久久为功。

谈及北京世妇会30年来中国妇女事业取得的成就，黄晓薇说，作为北京世妇会东道国，中国持续深化男女平等领域的实质性进展。30年来，特别是进入新时代，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国提前10年实现了联合国2030年可持续发展议程减贫目标，4416万农村妇女摆脱绝对贫困；女性平均预期寿命从72岁提高到80岁以上，孕产妇死亡率降幅达75.6%，大大超过全球普遍下降1/3的水平；高校女生占比从35.4%提升至50%，女科技人员占比达45.8%。中国持续加强制度保障，颁行首部民法典、反家庭暴力法，修订妇女权益保障法，连续制定实施四个周期妇女发展纲要，建立涵盖2400余项指标的性别统计监测制度；持续加大经费投入，宫颈癌和乳腺癌免费检查覆盖4.8亿人次，6400亿元小额贷款助力849万妇女实现创业梦想，习近平主席夫人彭丽媛教授担任特使的“春蕾计划”，累计募资34.4亿元、资助女童436万人次，获得联合国教科文组织女童和妇女教育奖；持续赋能妇女发展，5700万女性在数字贸易、电商、直播等领域就业，等等。如果说国家能充分保障妇女权利，家庭、社区和经济就能蓬勃发展，中国就是明证。

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