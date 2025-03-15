人民网里约热内卢3月11日电 （记者陈一鸣）圣保罗消息：当地时间3月11日，正在巴西访问的中国人民对外友好协会副会长沈昕一行来到圣保罗州立大学孔子学院，与圣保罗州立大学师生代表和当地友好人士举行座谈会。

沈昕在座谈会上表示，通过此次访问深切感受到巴西民众对中华文化的热爱，以及圣保罗州立大学孔子学院作为“文化使者”的突出贡献。“中国人民对外友好协会致力于推动中外民间友好事业，未来将继续加强与圣保罗州立大学、圣保罗州立大学孔子学院等友好机构的合作，增进两国青年一代的相互了解，并欢迎更多的巴西师生到中国访问。”沈昕说。

圣保罗州立大学常务副校长塞萨尔·马丁斯表示，圣保罗州立大学孔子学院已成为该校深化对华合作的重要平台，累计培养超过3万名汉语学员，举办了数百场文化交流活动，有效促进了两国民众相知相亲。“我们期待以孔子学院为纽带，进一步拓展与中国高校在学术研究、师生互访等领域的合作，为两国关系发展注入更多活力。”马丁斯说。

圣保罗州立大学孔子学院外方院长路易斯·保利诺分享了圣保罗州立大学孔子学院近年来在语言教学、文化推广、民间交往等方面做出的努力和取得的成果。他表示，圣保罗州立大学孔子学院不仅开设多层次汉语课程，更通过“汉语桥”比赛、中国传统节日庆典等活动，让巴西民众近距离感受中国文化的魅力。

图为参加座谈会的来宾合影留念。 圣保罗州立大学孔子学院供图

座谈会上，孔子学院师生代表以学习中文以及在湖北大学留学的亲身经历讲述“中文改变人生”的故事。学生朱丽安用流利的中文告诉大家：“汉语为我打开了认识世界的窗口，我希望未来成为中巴文化交流的使者。”教师代表路宗锐则从教学实践出发，强调语言教育对消除文化隔阂的重要作用。圣保罗大学“看中国”栏目负责人丽娅提到她带领学生到中国参与视频拍摄，极大地激发了巴西青年导演对中国的认识与热情，成为巴西青年了解真实中国的“文化之窗”。

圣保罗州立大学孔子学院中方院长叶丹、巴西中国友好协会（圣保罗）会长李少玉等出席活动，座谈会由保利诺主持。

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