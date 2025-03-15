​人民网曼谷3月14日电 （记者张矜若、实习生朱潇逸）3月13日，由泰国朱拉隆功大学孔子学院与华彬文化基金会联合主办的“遇见——庆祝中泰建交50周年文化摄影展”在朱拉隆功大学孔子学院中国文化活动中心正式开幕。朱拉隆功大学文学院院长兼孔子学院泰方院长素拉德·乔吾东潘，孔子学院高级顾问傅增有博士，朱拉隆功大学孔子学院中方院长韩圣龙，华彬文化基金会秘书长卢战，泰国华人青年商会、泰国贵州商会会长刁刻佳等嘉宾，与朱拉隆功大学师生代表40余人共同出席。

出席嘉宾合影。朱潇逸摄

朱拉隆功大学孔子学院院长韩圣龙表示，青年是两国友谊的未来。此次展览走进校园，希望激发泰国学子对中泰文化的探索热情，让“中泰一家亲”的理念代代相传。

朱拉隆功大学孔子学院院长韩圣龙发表讲话。朱潇逸摄

华彬文化基金会秘书长卢战表示，此次“遇见”摄影展不仅是一场视觉的盛宴，更是一次穿越时空的文化对话。希望通过影像的力量，让文化成为联结人心的纽带，让更多年轻人成为文化互鉴的使者，也让世界看到一个更加立体、充满活力的中泰关系。

华彬文化基金会秘书长卢战发表讲话。朱潇逸摄

泰国华人青年商会会长刁刻佳从泰国华人青年企业家的角度，不仅分享了两国青年企业家的创新实践，更表示通过此次摄影作品中记录的一幕幕生动的画面，感受到了文化的温度和历史的厚重。

泰国华人青年商会会长刁刻佳发表讲话。朱潇逸摄

此次摄影展通过国际摄影师麦克·山下的作品，生动呈现了中泰两国的自然风貌、文化遗产及民间情谊，透过一幅幅摄影作品，让更多年轻人切身感受“中泰一家亲”的血脉传承。据悉，此次展览将在朱拉隆功大学孔子学院持续展出至3月21日。

“遇见”摄影展现场。朱潇逸摄

“遇见”摄影展现场。朱潇逸摄

(责编：王禹蘅、张悦)