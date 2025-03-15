人民网旧金山3月14日电 （记者邓圩）日前，中国驻旧金山总领事张建敏举办媒体吹风会，强调中美关系的稳定、相互尊重以及经济合作的重要性，近20家中英文媒体出席。

中国驻旧金山总领事张建敏在新闻吹风会上向记者介绍中国两会情况。谢为人摄

在总领事官邸的记者会上，张建敏强调，在当前复杂多变的国际局势下，双方应推动建设性双边关系。此次活动恰逢中国全国两会刚刚闭幕，会议重申了中国对经济改革、开放和现代化建设的承诺。

“中美关系不能失败”

张建敏强调，中国和美国作为世界上最大的两个经济体，有责任妥善处理彼此关系。“是朋友还是对手？是合作还是对抗？这些选择不仅影响两国人民福祉，也将决定世界的未来，”他表示，这一关系“太重要了，不能失败”。

总领事重申，中国已采取严格措施监管芬太尼类物质，并指出，尽管中国国内没有芬太尼危机，但仍然在2019年率先对所有芬太尼类物质实施严格管制，以回应美方关切。

张建敏批评美方以芬太尼问题为由，对中国商品加征20%关税。他表示，该举措破坏了中美禁毒合作，并干扰了两国贸易关系。“关税战不仅不能解决问题，反而会制造新的问题，”他并援引经济学家的估算指出，此次关税调整可能导致美国智能手机价格平均上涨213美元，汽车价格上涨3125美元。

中国未向北美地区出口任何品种或剂型的芬太尼类药品

在媒体吹风会上接受人民网记者采访时，张建敏介绍了中国对芬太尼生产和出口的严格监管，并引用了近期发布的白皮书《管控芬太尼类物质——中国的贡献》。白皮书详细介绍了中国对芬太尼的严格分类，规定其生产、贸易和医疗用途均需受到严格监管。目前，中国仅批准芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼和阿芬太尼四种药品，并且仅限透皮贴剂和注射剂形式使用。

张建敏指出，中国在生产和出口环节执行严格许可制度，确保药品不被非法流通。2023年，中国共出口芬太尼类药品9.766公斤，主要流向亚洲、拉美和欧洲国家，但未向北美地区出口任何品种或剂型的芬太尼类药品。他强调，这些措施体现了中国对全球禁毒合作的承诺，也表明中方在防范芬太尼滥用问题上所做出的努力。

张建敏接受人民网等媒体记者采访。人民网 邓圩摄

经济合作是双赢之道

张建敏强调，中美之间的经济合作长期以来一直是互利共赢的。自两国建交46年来，双边贸易额增长了200多倍，双向投资存量达到约2500亿美元。他提到，加州企业已连续七年参加中国国际进口博览会，充分表明美企仍然看好中国市场。

他还指出，中国经济保持稳健增长。中国将继续深化改革，扩大开放，为全球经济提供更多合作机会。“我们欢迎更多美国企业赴华投资，同时也希望美方为中国企业在美经营创造公平环境，”他说。

人文交流促进双边关系稳定

除经贸合作外，张建敏还强调了文化和教育交流在促进两国友好关系中的重要性。他提到，加州在地方合作方面一直走在前列，旧金山不仅与上海建立了友好城市关系，还与广州和深圳建立了合作关系。此外，电影《哪吒2》在湾区吸引了近万名观众，而中国艺术展览也吸引了超过10万名参观者。

在教育交流方面，“五年五万留学生计划”已促成超过1.6万名美国青年赴华学习，其中约2000人来自旧金山领区。张建敏表示：“许多学生回国后表示，这次访华经历让他们大开眼界，并在心中种下了友谊的种子。”他还宣布，今年将会有更多文化交流活动。

呼吁媒体客观报道

在讲话的最后，张建敏谈及媒体在塑造中美关系公众认知中的关键作用。“一个稳定、健康、可持续的中美关系符合两国人民的共同利益，也符合国际社会的普遍期待，”他呼吁媒体客观报道双边合作。

“这一关系影响着我们所有人，”他补充道，“新闻媒体不仅记录历史，也能塑造历史。”

此次新闻吹风会上，张建敏传达的信息十分明确：对话与合作，而非对抗，才是确保两国关系稳定发展的关键。

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