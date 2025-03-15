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康河流韵 墨映千年 浙江《宋画全集》走进剑桥

2025年03月15日10:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦3月14日电 （徐量）当地时间3月14日，浙江大学 “中国历代绘画大系” 之《宋画全集》赏鉴交流活动，在英国剑桥大学李约瑟研究所成功举办。活动吸引了众多中英两国文化、学术、出版界人士参与。

“中国历代绘画大系”是一项国家级重大文化工程，由浙江大学、浙江省文物局编纂出版。《宋画大系》作为展现中国宋代绘画艺术巅峰成就的重要文献，收录了大量珍贵的宋画作品，涵盖山水、花鸟、人物等多种题材，以高清图像和专业解读，完整呈现了宋代绘画的独特魅力与艺术价值。

宋画特展吸引英国学者。徐量摄

宋画特展吸引英国学者。人民网 徐量摄

在特展开幕式上，中英嘉宾参观了 “中国历代绘画大系”文创展，感受浙江非遗、国潮文创与数智科技的魅力。剑桥大学相关负责人对中方的捐赠表示感谢，称《宋画全集》的到来，将为剑桥大学的学术研究和文化交流注入了新的活力，提供了珍贵的研究资源。

《宋画全集》亮相剑桥大学李约瑟研究所。主办方供图

《宋画全集》亮相剑桥大学李约瑟研究所。主办方供图

特展以“康河流韵 墨映千年”为主题，分为“万物有灵”“择水而居”“图像证史”等板块，展示了宋代绘画的独特魅力。展厅内，《千里江山图》原色的主视觉展板与明快的青绿色调展言模块相互映衬，营造出浓厚的艺术氛围。同时，展厅内循环播放“大系” 英文纪录片，帮助观众更好地理解中国古代绘画艺术。

剑桥大学学者参观宋画特展。人民网 徐量摄

剑桥大学学者参观宋画特展。人民网 徐量摄

(责编：王禹蘅、张悦)

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