人民网内罗毕3月14日电 （记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：中国援桑给巴尔血吸虫病防治二期项目专家组13日在坦桑尼亚桑给巴尔卫生部召开温古贾岛试点区工作启动会。中国驻桑给巴尔总领事李强华、江苏省血吸虫病防治研究所副所长杨坤、镇江市疾控中心党委书记张俊、丹阳市疾病预防控制中心主任王立晖，桑给巴尔卫生部副部长哈桑·卡米斯·哈菲德，世界卫生组织代表阿里·奥马尔·阿里等出席。该试点将集成中国血防经验，通过环境治理与医疗干预相结合的模式，全面提升当地血吸虫病综合防控能力。

揭牌仪式现场。专家组供图

哈菲德充分肯定中国援桑血防项目取得的阶段性成果，在奔巴岛血吸虫病控制与消除工作中取得很大成绩，感谢中国政府为改善民生福祉作出重要贡献，希望未来项目覆盖至桑给巴尔全境，为民众创造更加美好和健康的未来。

李强华表示，该项目在彭巴岛取得了巨大成功，来自中国的专家团队将与桑给巴尔专家合作，确保该项目取得成功，帮助当地尽快实现消除血吸虫病的目标，使当地居民直接受益。

杨坤说，经过援桑血防专家的不懈耕耘，一期项目示范区人群血吸虫病发病率已从8.92%下降至目前的0.64%。援桑血防二期项目在一期项目的基础上已将血吸虫病防治工作扩展至奔巴岛全岛，下步着力构建“监测预警-精准防治-环境改造-健康促进”的防控体系，开展血吸虫病基线调查、重点人群查治病、查灭螺、安全供水和健康教育工作。

与会桑给巴尔多部门官员就如何多部门合作共同推进中国援桑血吸虫病防治项目进行了热烈的讨论。各参与部门均表示将全力支持该项目，助力桑给巴尔实现控制和消灭血吸虫病的目标。

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