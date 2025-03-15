人民网曼谷3月14日电 （记者简承渊）斯里巴加湾市消息：2025年3月6日，文莱达鲁萨兰国移民局发布公告，自3月8日起，持有效期6个月以上普通护照的中国公民可免签入境文莱不超过14天。

为确保中国公民来文莱顺利，避免耽搁行程，驻文莱使馆温馨提示中国公民来文前注意阅读以下签证政策，并及时办妥相关签证：一、持外交、公务护照的中国公民可免签证进入文莱，停留不超过14天。如拟在文停留超过14天，来文前需到文莱驻华使馆办妥签证。二、持公务普通护照的中国公民来文前需办妥签证，建议事先向文莱驻华使馆咨询有关具体签证要求与手续。三、普通护照自今年3月8日起，持有效期6个月以上普通护照的中国公民可免签证进入文莱，停留不超过14天。如拟在文停留超过14天，来文前需到文莱驻华使馆办妥签证。四、注意事项1.确保护照有效期在6个月以上。2.护照的页面应保持干净整洁，不要在护照上记事或涂鸦，以免影响护照的法律效力，或给您的行程带来不必要的麻烦。3.入境前需前往imm.gov.bn网站填写电子入境卡，建议事先准备好返程机票或联程机票、酒店订单等以备移民局官员抽查。

中国驻文莱使馆提醒中国公民来文期间注意遵守当地法律法规和风俗习惯，安全文明出行，展现中国公民良好形象。如遇紧急情况，请及时报警并与驻文莱使馆联系。文莱报警电话：993外交部全球领事保护与服务应急热线：+86-10-12308或+86-10-65612308驻文莱使馆领事保护与协助电话：+673-8960711

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