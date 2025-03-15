人民网曼谷3月14日电 （记者简承渊）金边消息：当地时间13日，中国商务部副部长鄢东与柬埔寨商业部大臣占尼莫在金边共同主持召开中柬经济贸易合作委员会第七次会议。

鄢东表示，在两国领导人战略引领下，双边经贸关系稳定发展，双方经贸合作成果丰硕。中方将继续扩大高水平对外开放，拓展外贸增量，引导对外投资健康安全有序发展，将为中柬合作提供新机遇、注入新动能。双方要落实好两国领导人重要共识，持续深化经贸合作，共同努力推动柬农产品扩大对华出口，促进区域贸易投资增长，鼓励双方企业深度参与产业链供应链体系，实现优势互补，维护共同利益，推动数字经济、绿色发展等新兴领域合作。

占尼莫表示，中国是柬第一大贸易伙伴和最大外资来源国，柬高度重视对华经贸合作，愿同中方加强中柬自贸协定、中国—东盟自贸区、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等框架下合作。柬方感谢中方为柬经济社会发展提供的能力建设支持，感谢中方给予包括柬在内的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，希望中方进一步扩大自柬农产品进口、加大对柬投资，推动中柬经贸合作迈上新台阶。

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