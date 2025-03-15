人民网巴黎3月14日电 （记者何蒨） 3月13日，在中国贸促会组织中国企业家代表团访问奥地利期间，中国—奥地利经贸论坛暨第三届链博会推介会在维也纳举行。中国贸促会会长任鸿斌，奥地利联邦商会副主席马茨奈特，奥地利联邦劳动和经济部经济事务、创新和国际政策总司长弗劳舍尔，联合国工发组织可持续发展和经济转型总司执行干事贝格尔，中国驻奥地利大使亓玫等出席并致辞。

中国—奥地利经贸论坛暨第三届链博会推介会在维也纳成功举行。贸促会供图

任鸿斌积极评价中奥各领域合作取得的新进展，主动宣介全国两会向世界传递的扩大高水平对外开放的明确信号，表示中国贸促会愿与奥方合作伙伴携手，推动双方工商界挖掘资源禀赋与产业结构互补优势，支持两国企业培育合作新增长点，欢迎奥地利企业和机构参加第三届链博会。

奥方表示，此次活动是奥地利新政府成立后中奥首次大型经贸活动，对双边关系发展意义深远。中国是奥地利值得信赖的合作伙伴，链博会是深化产业链供应链国际合作的高水平展会，期待在轨道交通、汽车、半导体、微电子、生命科学、绿色技术等领域扩大合作，共同应对全球性挑战，共同维护国际贸易秩序。

中奥两国贸易投资促进机构、商协会和企业代表200余人参加活动。中展集团现场推介第三届链博会，并与奥地利相关机构和企业签署合作协议。

第三届链博会将于2025年7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、绿色农业链、数字科技链、健康生活链和供应链服务展区，同期将围绕6大链条和1个展区，举办更加丰富的专题研讨、招商推介、供需对接、新品发布等活动，为全球产业链供应链协同发展搭建更高效的交流合作平台。

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