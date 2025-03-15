打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国国会通过短期支出法案避免政府“停摆”

2025年03月15日09:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿3月14日电（记者熊茂伶）美国国会参议院14日通过一项短期支出法案，按现有水平为联邦政府继续提供资金至今年9月。此时距离联邦政府资金耗尽仅剩数小时，政府“停摆”危机再次得以避免。

　　当天，该法案在共和党占多数席位的参议院以54票赞成、46票反对的结果获得通过。该法案此前已在众议院以217票赞成、213票反对的结果获得通过。国会两院的投票结果均显示出明显的党派立场。

　　该法案将送交美国总统特朗普，预计他将很快签署成法。

　　参议院少数党领袖、民主党人舒默早些时候曾表示，参议院民主党将反对由共和党控制的众议院通过的短期支出法案，因为该法案几乎没有考虑民主党的意见。但他后来改变了立场，表示会投票支持该法案。他认为，政府“停摆”将是更糟的结果。

　　美国国会众议院上一次通过短期支出法案是在2024年12月，当时距离联邦政府资金耗尽仅剩数小时，而参议院在午夜截止时间之后才通过法案。该法案允许联邦政府维持现有支出水平至2025年3月14日。

　　美国联邦政府运转资金本应来自年度预算拨款。美国国会两党通常应在10月1日新财年开始前通过新的年度拨款法案。但由于近年来两党争斗激烈，往往无法及时达成一致，国会便通过短期支出法案以暂时维持联邦政府运转。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部