新华社华盛顿3月14日电（记者熊茂伶）美国国会参议院14日通过一项短期支出法案，按现有水平为联邦政府继续提供资金至今年9月。此时距离联邦政府资金耗尽仅剩数小时，政府“停摆”危机再次得以避免。

当天，该法案在共和党占多数席位的参议院以54票赞成、46票反对的结果获得通过。该法案此前已在众议院以217票赞成、213票反对的结果获得通过。国会两院的投票结果均显示出明显的党派立场。

该法案将送交美国总统特朗普，预计他将很快签署成法。

参议院少数党领袖、民主党人舒默早些时候曾表示，参议院民主党将反对由共和党控制的众议院通过的短期支出法案，因为该法案几乎没有考虑民主党的意见。但他后来改变了立场，表示会投票支持该法案。他认为，政府“停摆”将是更糟的结果。

美国国会众议院上一次通过短期支出法案是在2024年12月，当时距离联邦政府资金耗尽仅剩数小时，而参议院在午夜截止时间之后才通过法案。该法案允许联邦政府维持现有支出水平至2025年3月14日。

美国联邦政府运转资金本应来自年度预算拨款。美国国会两党通常应在10月1日新财年开始前通过新的年度拨款法案。但由于近年来两党争斗激烈，往往无法及时达成一致，国会便通过短期支出法案以暂时维持联邦政府运转。

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