新华社华盛顿3月14日电（记者熊茂伶）美国密歇根大学14日发布的初步调查数据显示，美国3月份消费者信心指数为57.9，较2月份下降10.5%，连续三个月下滑。

调查显示，3月份消费者信心指数与去年12月相比已下降22%，相较于去年同期下降27.1%。

调查显示，按年龄、受教育程度、收入水平、财富状况、政治派别和地域划分的所有群体普遍出现消费信心下降现象。尽管当前经济状况变化不大，但对未来的预期在包括个人财务、劳动力市场、通货膨胀、商业环境和股市等多个方面出现恶化。

调查指出，许多消费者提到了政策和其他经济因素的高度不确定性；经济政策的频繁波动使得消费者很难为未来作出规划，无论其政策偏好如何。

此外，该调查还显示消费者对通胀预期明显上升。对未来一年的通胀预期从上个月的4.3%升至本月的4.9%，为2022年11月以来最大涨幅，且连续三个月出现0.5个百分点或以上的“异常大幅上涨”。长期通胀预期从2月的3.5%飙升至3月的3.9%，为1993年以来最大的环比增幅。

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