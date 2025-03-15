新华社海牙3月14日电（记者邓耀敏 张兆卿）菲律宾前总统杜特尔特14日下午通过视频连线的方式参加了在荷兰海牙国际刑事法院举行的首次聆讯。

这是3月14日在荷兰海牙拍摄的国际刑事法院第一预审庭现场，菲律宾前总统杜特尔特以视频连线方式出席。新华社发（国际刑事法院供图）

原定于当地时间14日下午2时在法院第一预审庭举行的聆讯推迟了约半小时开始。第一预审庭主审法官尤利娅·莫措克表示，鉴于杜特尔特刚刚经历长途飞行，并跨越较大时差，法院允许他以远程方式在海牙的拘留中心参加聆讯。随后，法庭对杜特尔特的身份进行了确认。

这是3月14日在荷兰海牙拍摄的国际刑事法院第一预审庭现场。新华社发（国际刑事法院供图）

杜特尔特的律师萨尔瓦多·梅迪亚尔德亚在法庭上说，他的当事人是从本国“被绑架”到海牙来的。杜特尔特患有“严重衰弱性健康问题”，听力和视力衰退，“除了表明身份，我的当事人无法在这次听证会上提供任何信息”。

这是3月14日在荷兰海牙拍摄的国际刑事法院外景。新华社发（国际刑事法院供图）

杜特尔特在担任菲律宾达沃市市长和菲总统期间发起反毒行动。2018年2月，国际刑事法院通知菲律宾政府，将对杜特尔特领导的打击毒品犯罪行动是否有违反人权的情况展开“初步调查”。菲律宾已于2019年正式退出国际刑事法院。

这是3月14日在荷兰海牙拍摄的国际刑事法院外景。新华社发（国际刑事法院供图）

杜特尔特本月11日从境外返回抵达马尼拉国际机场后被警方拘留，有关方面向其出示了国际刑事法院的逮捕令。载有杜特尔特的飞机12日抵达海牙。

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