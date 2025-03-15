3月14日，在加拿大渥太华，马克·卡尼在宣誓就职仪式后向媒体发表讲话（视频截图）。新华社发（米克·格佐夫斯基摄）

新华社渥太华3月14日电（记者林威）新当选的加拿大执政党自由党党首马克·卡尼14日上午宣誓就任加拿大第24任总理。

加拿大总督玛丽·西蒙当天在总督府主持宣誓仪式。卡尼和新任内阁部长分别宣誓就职。

加拿大新内阁是在上届内阁基础上进行精简和调整组建的。上届内阁中外交部长、财政部长以及创新、科学与工业部长等负责处理与美国关系的关键成员留任或进行了职务上的调整。去年12月宣布辞职的前总理兼财政部长弗里兰回归并担任交通与国内贸易部长。

加拿大媒体分析认为，让主要部长们保持其职位，可以确保联邦政府核心业务的延续。由于卡尼可能宣布提前进行联邦大选，新内阁或将是“过渡性”的。

卡尼9日以压倒性的优势当选自由党新领导人，接替时任总理特鲁多出任加拿大总理。特鲁多14日在卡尼宣誓就职前拜访总督并正式递交了辞呈。

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