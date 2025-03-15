新华社耶路撒冷3月14日电（记者王卓伦 冯国芮）以色列国防部长卡茨14日说，无论有关以黎两国临时边界争议点的谈判如何进行，以军都将“无限期”驻扎在黎巴嫩南部的5个据点。

卡茨在以色列国防部长办公室发表的声明中说，他13日与以军方高层对相关局势进行了评估。以军将无限期驻扎在黎南部以方控制的5个据点，以保护以色列北部居民，并强调“这与未来就边界争端进行的谈判无关”。

本月11日，以军代表在黎南部纳古拉与美国、法国和黎巴嫩代表就以黎临时边界“蓝线”等问题举行会谈，决定成立3个联合工作组，旨在稳定该地区局势。

黎以停火协议于2024年11月27日生效。根据协议，以军应在60天内、即2025年1月26日之前逐步撤出黎南部。今年1月24日，以方以黎方未全面执行停火协议为由要求推迟撤离。随后，停火协议的撤军期限被延长至2月18日。2月17日，以色列多家媒体援引以官员的话报道，以军将在2月18日撤军期限到期后，继续驻留黎南部5个据点。黎巴嫩领导人2月18日重申，要求以色列全面撤出黎巴嫩被占领土。

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