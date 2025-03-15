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宝马集团：中国始终是其核心市场

2025年03月15日09:41 | 来源：新华网
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　　新华社柏林3月14日电（记者车云龙）德国汽车制造商宝马集团14日发布2024年财报说，集团已实现全年销售和业绩目标。宝马重申中国始终是其核心市场，集团将在华持续深化本地化战略，推进长期稳健发展。

　　财报显示，2024年宝马集团实现税前利润110亿欧元，税后利润77亿欧元，总营收为1424亿欧元，全年实现全球汽车交付245万辆。作为未来战略规划，宝马计划于2025年提升汽车产量。

　　宝马集团董事长奥利弗·齐普策在发布会上说，2024年是充满挑战的一年，但中国作为其核心市场的重要性始终未变。过去一年，宝马在华汽车销量占全球总销量四分之一以上。集团在中国市场全年纯电动车交付量首次突破10万辆，使中国成为宝马全球最大单一电动车市场。

　　齐普策还说，宝马正持续强化在华本地化电池生产布局，并与中国科技企业合作研发智能人机交互、大圆柱电池等创新技术，确保未来增长潜力。

　　2024年是宝马集团进入中国市场30周年，在华累计汽车生产量突破600万辆。目前，中国不仅是宝马全球最大市场，同时也是德国总部以外最大的研发中心和生产基地。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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