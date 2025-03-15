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杜特尔特支持者在菲律宾多地举行声援集会

2025年03月15日09:39 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉3月14日电（记者张怡晟　聂晓阳）菲律宾前总统杜特尔特定于14日在位于荷兰海牙的国际刑事法院第一预审庭，以视频方式首次出庭接受聆讯。连日来，杜特尔特的支持者在菲律宾多个城市举行声援集会。

　　杜特尔特的支持者13日下午在位于首都马尼拉的最高法院外举行集会，希望杜特尔特能尽快返回菲律宾；13日晚，支持者们在杜特尔特位于达沃市的住所外举行守夜活动；12日晚，上百名杜特尔特支持者在邦板牙省圣费尔南多市举行游行。

　　杜特尔特的小女儿韦罗妮卡·杜特尔特14日下午在社交媒体上呼吁菲民众当晚为她的父亲点燃蜡烛，以表达支持。

　　据菲律宾媒体14日报道，杜特尔特的律师团队正积极争取保释。

　　杜特尔特本月11日从境外返回抵达马尼拉国际机场后被警方拘留，有关方面向其出示了国际刑事法院的逮捕令。载有杜特尔特的飞机12日抵达海牙。

　　杜特尔特在担任菲律宾达沃市市长和菲总统期间发起反毒行动。2018年2月，国际刑事法院通知菲政府，将对杜特尔特领导的打击毒品犯罪行动是否有违反人权的情况展开“初步调查”。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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