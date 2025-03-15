新华社莫斯科3月14日电（记者包诺敏）俄罗斯专家日前在莫斯科举行的美国关税相关研讨会上说，美国发起的贸易战正在破坏现有的世界经济体系。

俄罗斯联邦政府财政金融大学国际经济关系研究院院长佩尔斯卡娅说，美方将关税视为能够带来繁荣的施压工具，但从全球视角看，美国正在破坏现有的世界经济体系。“美国不会取得预期效果。”

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫认为，如果美国政府继续对进口商品征收高额关税，受影响的不仅是其他国家的出口商，美国消费者和本土企业也同样将承担代价。

俄罗斯高等经济大学世界经济和政治系教授谢尔盖·齐普拉科夫说，贸易战没有赢家，只有输家。进口关税实质上是转嫁给终端消费者的间接税。美国对他国加征关税的成本最终将由本国民众承担。“美方做法客观上违背生产力发展规律，也违背了世界发展的趋势”。

本次研讨会由“今日俄罗斯”国际通讯社主办，与会专家围绕美关税战对全球经贸的影响等议题展开讨论。

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