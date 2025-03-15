新华社金沙萨3月14日电（记者史彧）由于受到反政府武装在刚果（金）东部活动的影响，阿尔法明资源公司13日宣布，暂停在刚果（金）比西锡矿的采矿作业并撤离矿区人员。比西锡矿是全球第三大锡矿。

该公司在声明中说，反政府武装组织“M23运动”在该国东部北基伍省瓦利卡莱区不断发起攻势，向比西锡矿方向推进。公司出于安全考虑，不得不作出“艰难决定”。“在当前形势下，我们无法确保人员安全，因此决定撤离所有矿区运营人员，仅保留必要人员负责基本维护和安保。”该公司说，将密切关注局势发展，并在确保安全前提下考虑恢复矿区运营。

根据国际锡业协会的资料，比西锡矿是全球第三大锡矿，2024年锡产量达1.73万吨，约占全球锡供应量的6%。3月14日，伦敦金属交易所的基准锡价涨至每吨3.7万美元，为2022年6月8日以来的最高水平。

近期，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，反政府武装“M23运动”在北基伍省和南基伍省等地不断发起攻势，造成大量平民伤亡和流离失所。

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