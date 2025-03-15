新华社南昌3月14日电（记者陈柱佐）14日，随着笛声长鸣，一列满载货物的铁海联运班列，在赣江新区海关的监管下缓缓驶出江西南昌国际陆港，计划20小时后到达宁波港，再搭乘国际班轮继续运往秘鲁钱凯港，标志着南昌国际陆港再添出口新航线。

据了解，此次铁海联运班列采用“一单制”“一箱制”的“门到门”运输模式。企业只需对接一个承运单位，进行一次费用结算，持有一份提单和一份保险，就能顺利实现货物发送“一箱到底”。

此外，本次班列的海运航线也进行了优化，由宁波港直达秘鲁钱凯港，比以往绕行巴拿马运河的运输方案缩短12天航程，能为企业节省约20%的物流成本，助力“江西制造”在海外市场进一步提升竞争力。

近年来，中国铁路南昌局集团有限公司积极推进多式联运发展，拓展运输“新通道”。目前，管内赣闽两省铁海联运对接外贸班轮已贯通至福州江阴港、厦门港、深圳盐田港等12条出海大通道，联通国内26个重点城市，形成了客车化、组合制、“天天班”的铁海联运班列开行模式。

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