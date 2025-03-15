打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

丹麦外交大臣：格陵兰岛仍将继续是丹麦王国的一部分

2025年03月15日09:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社奥斯陆3月14日电（记者张玉亮）哥本哈根消息：丹麦外交大臣拉斯穆森14日说，格陵兰岛仍将继续是丹麦王国的一部分，没有任何迹象表明格陵兰人希望脱离丹麦、成为美国人。

　　据丹麦广播公司报道，拉斯穆森对媒体说，“如果有人根据日前举行的格陵兰岛自治议会选举得出结论，认为格陵兰岛明天就会独立，那就是对选举结果的误读。”

　　拉斯穆森说，丹麦政府将与格陵兰岛自治政府共同努力，使格陵兰岛的经济变得更加繁荣。

　　格陵兰岛3月11日举行自治议会选举，反对党民主党获得近三成选票，成为第一大党。由于没有任何一党获得过半议席，得票最多的民主党将与进入议会的纳莱拉克党、“因纽特人共同体”党等政党协商组成联合政府。

　　据美国媒体报道，美国总统特朗普13日在白宫会见来访的北约秘书长吕特时再次扬言要得到格陵兰岛，并称将会向该岛派驻更多美军。

　　格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一座主要军事基地。去年美国总统选举后，特朗普屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部