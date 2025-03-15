新华社奥斯陆3月14日电（记者张玉亮）哥本哈根消息：丹麦外交大臣拉斯穆森14日说，格陵兰岛仍将继续是丹麦王国的一部分，没有任何迹象表明格陵兰人希望脱离丹麦、成为美国人。

据丹麦广播公司报道，拉斯穆森对媒体说，“如果有人根据日前举行的格陵兰岛自治议会选举得出结论，认为格陵兰岛明天就会独立，那就是对选举结果的误读。”

拉斯穆森说，丹麦政府将与格陵兰岛自治政府共同努力，使格陵兰岛的经济变得更加繁荣。

格陵兰岛3月11日举行自治议会选举，反对党民主党获得近三成选票，成为第一大党。由于没有任何一党获得过半议席，得票最多的民主党将与进入议会的纳莱拉克党、“因纽特人共同体”党等政党协商组成联合政府。

据美国媒体报道，美国总统特朗普13日在白宫会见来访的北约秘书长吕特时再次扬言要得到格陵兰岛，并称将会向该岛派驻更多美军。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一座主要军事基地。去年美国总统选举后，特朗普屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

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