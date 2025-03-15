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第三届链博会推介会在维也纳举行

2025年03月15日09:34 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳3月14日电（记者孟凡宇　于涛）中国-奥地利经贸论坛暨第三届链博会推介会13日在奥地利首都维也纳举行。

　　中奥两国贸易投资促进机构、商协会和企业代表200余人参加活动。中展集团现场推介第三届链博会，并与奥地利相关机构和企业签署合作协议。

　　中国贸促会会长任鸿斌积极评价中奥各领域合作取得的新进展，表示中方愿与奥方合作伙伴携手，推动双方工商界挖掘资源禀赋与产业结构互补优势，支持两国企业培育合作新增长点，欢迎奥地利企业和机构参加第三届链博会。

　　奥方代表表示，此次活动是奥地利新政府成立后奥中首次大型经贸活动，对双边关系发展意义深远。中国是奥地利值得信赖的合作伙伴，链博会是深化产业链供应链国际合作的高水平展会，期待双方在各领域扩大合作，共同应对全球性挑战，共同维护国际贸易秩序。

　　奥地利联邦商会副主席克里斯托弗·马茨内特尔、中国驻奥地利大使亓玫等出席活动。

　　第三届链博会将于7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链等展区。目前已有超过200家企业签约参展。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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