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乌方说俄军对乌克兰苏梅州发动连续攻击

2025年03月15日09:29 | 来源：新华网
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　　新华社基辅3月14日电（记者李东旭）乌克兰苏梅州军事管理局14日在社交媒体发文说，自13日晚开始，俄军对苏梅州靠近俄罗斯的边境地区连续发动6次攻击，尤纳科夫卡等交通要地遭俄航空炸弹袭击。

　　苏梅州军事管理局称，俄军在13日晚至14日上午8时的军事行动中共发动6次攻击，苏梅州东部的尤纳科夫卡和东南部的大皮萨列夫卡遭俄军航空炸弹袭击并多次发生爆炸。

　　尤纳科夫卡和大皮萨列夫卡是乌军前往俄罗斯库尔斯克州苏贾地区和别尔哥罗德州的交通枢纽。3月初以来，俄军加大了对苏梅州靠近俄罗斯的边境地区的袭击力度以切断乌军后勤补给线。

　　乌克兰国家边防局发言人杰姆琴科14日在电视节目上说，13日以来，乌国家边防局发现俄军突击小队试图再次进入苏梅州。乌军在苏梅州对俄军突击小队进行阻击，造成俄军15人死亡、10余人受伤，俄突击小队被迫撤退。

　　乌克兰苏梅州与俄罗斯库尔斯克州接壤。据乌克兰国际文传电讯社14日报道，乌军正在丧失对库尔斯克州苏贾的控制权。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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