新华社莫斯科/基辅3月14日电 新闻分析｜普京最新表态后，俄乌停火还有多远

新华社记者安晓萌 李东旭

俄罗斯总统普京13日晚表示，俄方支持与乌克兰停火的提议，但许多问题需要商讨和解决。对于普京的表态，美国总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基反应不一。

分析人士认为，俄乌目前围绕领土主权、乌克兰加入北约等问题分歧依然明显，临时停火能否实现、和谈能否推进仍有很大不确定性。

立场差异大

13日，普京在莫斯科举行的记者会上说，俄方同意与乌方结束敌对状态的提议，但前提是停火能够带来长久和平，并消除引发乌克兰危机的根源。

普京表示，诸如停火期间乌军在库尔斯克州的去留问题、以及由谁监控乌军在停火期间的行动等都需要深入探讨。他还表示，在俄方掌控库尔斯克州局势的情况下，美国提出的30天临时停火建议对乌方有利，乌克兰可能利用这段时间进行强制动员和组织武器供应，如何控制“类似问题”需要解决。

这张克里姆林宫网站2025年3月12日发布的照片显示，俄罗斯总统普京在库尔斯克地区一个指挥中心出席会议。新华社发（克里姆林宫网站供图）

对于普京的表态，美乌领导人反应各异。特朗普当天在白宫表示，看到了“良好信号”。他还表示，如果俄罗斯不接受停火协议，“对世界来说，将是一个非常令人失望的时刻”。泽连斯基当晚则发表视频讲话称，俄方为停火设置先决条件，这是俄方的“操纵手段”，“实际上准备拒绝停火”。

英国广播公司网站分析文章指出，俄乌领导人的最新表态体现了双方立场仍存在明显差异。乌克兰希望先实现迅速停火，再商讨持久和平方案，而俄罗斯则认为不能将这两个进程分开，所有问题都应在一项协议中解决。

近期，围绕如何解决乌克兰危机，美国与俄乌频繁互动。美乌代表团11日在沙特阿拉伯城市吉达举行会谈，乌克兰在会后的联合声明中说愿意接受美国提出的实施30天临时停火的建议。这一停火可在双方同意的情况下延长，并须经俄罗斯接受并同时执行。美国中东问题特使威特科夫13日晚在莫斯科与普京举行会谈。截至目前，俄政府并没有披露任何会谈信息。

俄罗斯总统助理乌沙科夫13日表示，美乌此前在会谈中讨论的临时停火不过是给乌军提供短暂喘息机会，而俄方目标是实现长久和平。俄乌停火协议应该兼顾俄方利益和关切。

停火存变数

特朗普13日还表示，美国已经与乌克兰讨论了停火协议的一部分，即乌克兰可能需要做出的让步，包括“土地以及其他要素”。分析人士指出，俄乌双方目前围绕领土主权、乌克兰加入北约等问题的分歧依然存在，未来俄乌能否实现临时停火、和谈能否推进仍有不小变数。

这是2025年3月11日在俄罗斯莫斯科州南部萨普罗诺沃拍摄的受损住宅楼。新华社记者白雪骐摄

俄方曾表示，当乌方将军队从顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松地区撤出并宣布不会加入北约后，俄方将第一时间宣布停火并开始谈判。泽连斯基则多次表示，领土归属问题是“红线”，乌方不会承认被占领土属于俄罗斯。

此前，特朗普政府已明确表示不同意乌克兰加入北约。乌克兰《欧洲真理报》近日则援引消息人士的话说，乌方在吉达会谈时向美方提出，不能限制乌克兰军队的规模、不能禁止乌克兰加入欧盟和北约等国际组织是乌克兰的“红线”。

美国布鲁金斯学会高级研究员、前美国驻乌克兰大使史蒂文·皮弗撰文指出，俄罗斯和乌克兰之间分歧巨大，和平条件也“大相径庭”。俄罗斯军事分析师列夫佐夫说，俄乌双方在关键问题上的立场陷入僵局，能否实现临时停火仍有很多不确定性。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)