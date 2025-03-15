新华社北京3月14日电 特稿｜从反制到抵制——美“关税大棒”政策引发全球反弹

新华社记者张毅荣

美国自12日起对所有进口钢铁和铝制品征收25%关税，引发多国批评和不满。连日来，多国出台对美反制措施，一些国家抵制美国产品的声浪高涨。“关税大棒”政策正冲击美国自身经济，严重影响其资产信誉和增长前景。

陷入反制循环

特朗普13日威胁，如果欧盟不取消将要对美国威士忌产品加征的关税，美方将很快对来自欧盟国家的酒类产品征收200%关税。

这一表态旨在回应欧盟前一日针对美方25%钢铝关税采取的反制措施。欧盟委员会当日发布公报说，因美国近期对从欧盟进口的钢铝产品征收不合理关税，欧盟决定对价值260亿欧元（1欧元约合1.09美元）的美国商品征收反制关税，将影响美国的牛肉、家禽、威士忌、摩托车等产品，于4月生效。

3月12日，在法国斯特拉斯堡，欧盟委员会主席冯德莱恩发表新闻声明。新华社 发（欧盟 供图）

针对美方13日的最新威胁，法国总理贝鲁回应称：“我们不能让自己被这种威胁压垮，欧洲人要表明我们是谁，我们不会屈服于这种威胁”。欧盟委员会主席冯德莱恩同日表示，欧盟始终坚持捍卫自身利益，已与美方保持沟通，计划于14日就关税争端进行电话会谈。

据加拿大媒体13日报道，加拿大驻世界贸易组织代表团已就美国征收钢铝关税向该组织提出申诉，世贸组织13日确认收到这一申诉。加拿大在申诉中说，美国最新关税措施违反了美国在世贸组织《1994年关贸总协定》下的义务。

加拿大12日宣布回击美国钢铝关税举措，将对总计298亿加元（1加元约合0.69美元）的美国商品征收25%的反制关税。此前，加拿大已对价值300亿加元的美国产品加征25%关税。

英国商业和贸易大臣雷诺兹12日表示，当天生效的美国钢铝关税政策“令人失望”。澳大利亚总理阿尔巴尼斯12日表示，美方拒绝豁免从澳进口钢铝产品的关税“完全不合理”。

抵制浪潮蔓延

美国肆意挥舞“关税大棒”，包括盟友在内的不少国家相继兴起抵制美国产品的浪潮。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯12日呼吁民众买本地产朗姆酒而非美国产品，称“澳大利亚人可以通过购买澳大利亚商品来产生影响”。当地媒体报道，澳政府计划在两周后推出的新预算案将以“澳大利亚制造”为重点。

加拿大不列颠哥伦比亚省政府10日宣布下架由该省酒类分销局运营的酒类专卖店内所有美国酒类产品，以回应美国政府对加拿大商品加征25%关税。加拿大人口最多、经济最发达的安大略省所有酒类专营店已在4日同步撤下美国酒类商品。

3月10日，在加拿大温哥华，一家不列颠哥伦比亚省酒类专卖店的店员从货架上撤下美国酒类产品。新华社 发（梁森 摄）

德国《商报》网站12日发表文章说，面对美国政府关税威胁，德国消费者对美国产品抵制情绪持续升温。文章援引一份对5000名成年德国消费者的调查说，64%的受访者表示“肯定会”或“倾向于”避免购买美国产品，51%的受访者表示美国关税政策已影响到他们的实际购买决策。

文章还提到，欧洲消费者正通过多种方式抵制美国货。多家网站列出美国产品及其欧洲替代品牌的信息；软件开发商开发应用程序，供用户扫描产品条形码查询产地；一些用户群组在社交平台上号召抵制美国产品。文章说，公众压力已对美国电动汽车制造商特斯拉产生影响，2月特斯拉在德国新车注册量同比下滑76%，欧洲其他市场也出现类似情况。

另据丹麦广播公司报道，越来越多北欧人开始抵制美国货。为呼应消费者诉求，丹麦零售业巨头萨林集团决定在旗下超市对美国商品进行“特殊标记”。

反噬“美国资产”

针对美国威胁对欧盟国家酒类产品征收200%关税，美国纽约切斯特港一家精品葡萄酒零售商总裁扎卡里亚表示，他销售的葡萄酒有80%来自欧洲，美国葡萄酒数量不足以弥补这一缺口，“这（关税措施）将对整个美国葡萄酒行业产生全方位的负面影响，包括美国酒庄在内”。

分析人士认为，美国曾以长期经济增长和相对稳定的政策走向吸引全球资本，但当前政府的“冲动与混乱”正使美股、美元等“美国资产”同步承压。

3月4日，交易员在美国纽约证券交易所交易大厅工作。新华社记者 刘亚南 摄

截至13日，美国标普500指数自今年2月峰值以来已下跌超过10%，美元汇率近期也显著下跌，其中对欧元贬值尤为明显。

英国《经济学人》网站日前刊文说，加征关税理论上会减少美国进口需求并推高美元，但美元对其他主要货币的疲软表现表明，加征关税是“一种严重自残行为”，对美国经济的打击超过了其直接影响。

德国基尔世界经济研究所研究员尤利安·欣茨表示，加征关税看似符合“美国优先”的保护主义政策，但最终将损害美国经济自身。

该研究所近期发布的一份模型分析显示，相比欧洲，美国关税政策将主要给美国自身带来巨大经济损失。进口钢铝价格将大幅上涨，导致美国许多行业生产成本增加。美国生产商不可避免将成本转嫁给国内客户，国际竞争力必遭削弱。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)